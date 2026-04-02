۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

دستورالعمل نحوه فعالیت کارکنان شهرداری تهران در شرایط خاص

دستورالعمل نحوه فعالیت کارکنان شهرداری تهران در شرایط خاص

نحوه فعالیت همکاران شهرداری تهران از ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد: با تقدیر و تشکر از خدمت‌رسانی مجاهدانه همکاران خدوم شهرداری تهران در ایام جنگ تحمیلی به ویژه در واحدهای عملیاتی، امدادی، خدماتی و اجتماعی، پیرو دستورالعمل قبلی، در راستای تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان شریف و شهیدپرور تهران، و با توجه به ضرورت انجام سایر مأموریت‌ها و خدمات شهرداری برای تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده در طول سال، نحوه فعالیت همکاران از ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

تمامی همکاران شاغل در واحدهای اجرایی، نظارتی، خدمات‌رسان، عملیاتی، پشتیبانی، خدمات شهری، حمل و نقل عمومی، خدمات درمانی، نیروهای شیفتی و نگهبانی، فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار همچنان با حضور همه کارکنان تحت پوشش در محل کار، خدمتگزار شهروندان عزیز خواهند بود تا وقفه و اختلالی در روند خدمت‌رسانی پیش نیاید.

بخشی از کارکنان واحدهای ستادی در معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای تابعه شهرداری تهران با تشخیص مقام مافوق خود می‌توانند از طریق «دورکاری» انجام وظیفه نمایند. همچنین تصمیم‌گیری در خصوص «چرخش کاری» با هدف افزایش تاب‌آوری سازمانی و تجدید قوای همکاران محترمی که در این ایام فعالیت مستمر داشته‌اند و استفاده از ظرفیت همکاران تازه‌نفس در جبهه خدمت‌رسانی، بر عهده بالاترین مقام مسئول هر سازمان خواهد بود.

مطابق هماهنگی و برنامه‌ریزی انجام شده پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، تأکید می‌شود که ۳۰ درصد از کارکنان ستادی هر مجموعه که از قبل به عنوان «سازمان دوم» شناسایی و ساماندهی شده بودند، لازم است طبق برنامه، خود را به محل کار جدید معرفی و مطابق نظر مقام مافوق سازمانی جدید نسبت به انجام فعالیت‌ها اقدام نمایند.

همه رده‌های مدیریتی، مشمول دورکاری نبوده و از شمول این دستورالعمل مستثنی هستند.

