دستورالعمل نحوه فعالیت کارکنان شهرداری تهران در شرایط خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد: با تقدیر و تشکر از خدمترسانی مجاهدانه همکاران خدوم شهرداری تهران در ایام جنگ تحمیلی به ویژه در واحدهای عملیاتی، امدادی، خدماتی و اجتماعی، پیرو دستورالعمل قبلی، در راستای تداوم خدمترسانی به شهروندان شریف و شهیدپرور تهران، و با توجه به ضرورت انجام سایر مأموریتها و خدمات شهرداری برای تحقق اهداف برنامهریزی شده در طول سال، نحوه فعالیت همکاران از ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی به شرح زیر ابلاغ میشود:
تمامی همکاران شاغل در واحدهای اجرایی، نظارتی، خدماترسان، عملیاتی، پشتیبانی، خدمات شهری، حمل و نقل عمومی، خدمات درمانی، نیروهای شیفتی و نگهبانی، فروشگاههای شهروند و میادین میوه و ترهبار همچنان با حضور همه کارکنان تحت پوشش در محل کار، خدمتگزار شهروندان عزیز خواهند بود تا وقفه و اختلالی در روند خدمترسانی پیش نیاید.
بخشی از کارکنان واحدهای ستادی در معاونتها، مناطق، سازمانها، شرکتها و واحدهای تابعه شهرداری تهران با تشخیص مقام مافوق خود میتوانند از طریق «دورکاری» انجام وظیفه نمایند. همچنین تصمیمگیری در خصوص «چرخش کاری» با هدف افزایش تابآوری سازمانی و تجدید قوای همکاران محترمی که در این ایام فعالیت مستمر داشتهاند و استفاده از ظرفیت همکاران تازهنفس در جبهه خدمترسانی، بر عهده بالاترین مقام مسئول هر سازمان خواهد بود.
مطابق هماهنگی و برنامهریزی انجام شده پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، تأکید میشود که ۳۰ درصد از کارکنان ستادی هر مجموعه که از قبل به عنوان «سازمان دوم» شناسایی و ساماندهی شده بودند، لازم است طبق برنامه، خود را به محل کار جدید معرفی و مطابق نظر مقام مافوق سازمانی جدید نسبت به انجام فعالیتها اقدام نمایند.
همه ردههای مدیریتی، مشمول دورکاری نبوده و از شمول این دستورالعمل مستثنی هستند.
