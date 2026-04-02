به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، مجتبی فتحی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با اشاره به ضرورت گرامیداشت آیین سیزدهبدر همزمان با آخرین روز تعطیلات نوروزی گفت: مدیریت شهری با هدف تداوم خدماترسانی ، تمهیدات لازم را برای حضور شهروندان در بوستانها پیشبینی کرده است.
وی با بیان اینکه همزمان با روز طبیعت، همه بوستانهای منطقه ۱۳ آماده میزبانی از شهروندان هستند افزود: بهجز بوستان سرخهحصار که به منظور رعایت ایمنی و صیانت از جان شهروندان، تا اطلاع ثانوی خدماتی در آن ارائه نخواهد شد.
فتحی ادامه داد: رسیدگی ویژه به فضای سبز، فعالیت شبانهروزی سرویسهای بهداشتی بوستانها، نظافت و پاکسازی معابر، کنترل ایمنی تجهیزات بازی و وسایل ورزشی، و رفع نواقص سیستمهای روشنایی از جمله اقدامات انجامشده در آستانه روز طبیعت است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری در روز طبیعت خاطرنشان کرد: همزمان با این روز، برنامه توزیع و کاشت نهال با مشارکت شهروندان در بوستان پیروزی برگزار خواهد شد.
