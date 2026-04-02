  1. جامعه
  2. شهری
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

محدودیت در پارک سرخه‌حصار؛ سایر بوستان‌های منطقه ۱۳ مهیای سیزده‌بدر

در حالی که بوستان‌های منطقه ۱۳ برای حضور شهروندان آماده شده‌اند، سرخه‌حصار به‌دلیل ملاحظات ایمنی خدمات‌رسانی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، مجتبی فتحی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با اشاره به ضرورت گرامیداشت آیین سیزده‌بدر همزمان با آخرین روز تعطیلات نوروزی گفت: مدیریت شهری با هدف تداوم خدمات‌رسانی ، تمهیدات لازم را برای حضور شهروندان در بوستان‌ها پیش‌بینی کرده است.

وی با بیان اینکه همزمان با روز طبیعت، همه بوستان‌های منطقه ۱۳ آماده میزبانی از شهروندان هستند افزود: به‌جز بوستان سرخه‌حصار که به منظور رعایت ایمنی و صیانت از جان شهروندان، تا اطلاع ثانوی خدماتی در آن ارائه نخواهد شد.

فتحی ادامه داد: رسیدگی ویژه به فضای سبز، فعالیت شبانه‌روزی سرویس‌های بهداشتی بوستان‌ها، نظافت و پاکسازی معابر، کنترل ایمنی تجهیزات بازی و وسایل ورزشی، و رفع نواقص سیستم‌های روشنایی از جمله اقدامات انجام‌شده در آستانه روز طبیعت است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری در روز طبیعت خاطرنشان کرد: همزمان با این روز، برنامه توزیع و کاشت نهال با مشارکت شهروندان در بوستان پیروزی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6789670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها