ساعت کاری ادارات و بانک های فارس از ۱۵ فروردین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری فارس اعلام کرد: از تاریخ ۱۵ فروردین ماه، فعالیت کلیه دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت۱۴:۳۰خواهد بود.

دستگاه های اجرایی تا اطلاع ثانوی در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری ادامه دارد.

تا اطلاع ثانوی ادارات با حضور حداقل نیمی از کارکنان و دورکاری مابقی فعالیت خواهند کرد.

همه شعب بانک ها باید از شنبه تا پنج شنبه و مطابق رویه سنوات گذشته ارائه خدمات می کنند.

واحدهای عملیاتی دستگاه های خدمات رسان، شهرداری ها، آتش نشانی ها، مراکز درمانی، امدادی، بیمارستان ها، حمل و نقل عمومی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.