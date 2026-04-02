روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس آخرین دادههای هواشناسی، آسمان استان امروز تا فردا با افزایش ابر، بارشهای پراکنده و رگبارهای خفیف همراه خواهد بود. اظهار کرد: از نخستین ساعات شب، موج بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان آغاز میشود.
وی ادامه داد: بررسی الگوهای جوی نشان میدهد ناپایداریهای هوا تا فردا، جمعه، ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق احتمال بارشهای پراکنده همراه با رگبار خفیف وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدانبا اشاره به اینکه افزایش جزئی دما نیز در کنار این شرایط، چهره ناپایدار جوی را برای استان رقم میزند، افزود: روز شنبه استان همدانتحت تأثیر توده هوای ناپایدار دیگری قرار میگیرد که مهمترین پیامد آن وزش باد شدید در بسیاری از مناطق خواهد بود.
وی بیان کرد: پدیده وزش باد میتواند موجب کاهش دید افقی و ایجاد اختلال در تردد جادهای شود و شهروندان در این مدت باید احتیاط بیشتری داشته باشند.
زاهدی درباره روند دمایی بیان کرد: روند افزایشی دما تا فردا ادامهدار خواهد بود و به طوری که بیشینه دما در نهاوند روز گذشته ۱۶ درجه سانتیگراد و کمینه دما در شهرستان بهار به منفی ۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تاکید کرد: اختلاف دمایی در نقاط مختلف استان نشاندهنده استمرار ناپایداری جوی در سطح منطقه است.
