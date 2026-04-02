شیخ علی ماهیگیر عالم برجسته اهلسنت استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دریادار تنگسیری یکی از فرماندهان شجاع، آیندهنگر و اثرگذار جبهه مقاومت بود، اظهار داشت: او با بهرهگیری از تجربه ارزشمند خود در دوران دفاع مقدس، تلاش کرد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به سطحی از توانمندی برساند که امروز این نیرو بتواند با اقتدار از منافع ملی، امنیت کشور و آبهای راهبردی خلیج فارس دفاع کند.
وی با اشاره به نقشآفرینی نیروی دریایی سپاه در تحولات منطقه افزود: نتیجه این مجاهدتها آن شد که امروز جمهوری اسلامی ایران توانسته است در برابر تهدیدها و تهاجمهای دشمنان ایستادگی کند و آنان را از مرزهای آبی کشور فرسنگها دور نگه دارد. همچنین انسداد تنگه راهبردی هرمز و اقتدار دریایی ایران، ضربهای سنگین بر پیکره امپریالیسم و صهیونیسم جهانی وارد کرده است.
این عالم برجسته اهلسنت هرمزگان ادامه داد: نقشآفرینی غرورآفرین دریادار تنگسیری و نیروهای تحت امر او در وارد آوردن ضربات سخت به پایگاههای آمریکا در منطقه و در دست گرفتن ابتکار عمل در صحنه نبرد خلیج فارس، موجب شد تا بیش از پیش مورد کینه و دشمنی مخالفان ایران و اسلام قرار گیرد.
شیخ علی ماهیگیر با اشاره به شهادت این فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه گفت: او با نوشیدن جام شیرین شهادت، به امام شهیدان و یاران شهید خود پیوست و به آرزوی دیرینهاش رسید؛ آرزویی که همواره آن را در مسیر خدمت، مجاهدت و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی دنبال میکرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از نزدیک با شخصیت دریادار تنگسیری آشنا بوده است، تصریح کرد: ایشان برای بنده، فرماندهی در تراز انقلاب اسلامی بود؛ فرماندهی که تنها به میدان نظامی نمیاندیشید، بلکه نگاهی عمیق به جامعه، مردم و محرومان منطقه داشت.
