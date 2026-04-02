به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان سرمدی از اعمال محدودیتهای ترافیکی ویژه روز طبیعت در محورهای گردشگری همدان خبر داد و اظهار کرد: از ساعت ۱۷ امروز، برخی مسیرهای پررفتوآمد به صورت یکطرفه مدیریت خواهند شد.
وی ادامه داد: از ساعت ۱۷ امروز سه محور پرتردد سد اکباتان، گنجنامه و حیدره و همچنین محور امامزادهکوه به سمت شهر همدان یکطرفه میشود و محدودیتهای عبور و مرور در این مسیرها اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه استان همدان افزود: شهروندانی که قصد حضور در مناطق گردشگری استان همچون سراب گیان، گاماسیاب و تالاب شیرینسو را دارند، پیش از ساعت ۱۷ در این مناطق حضور یابند چراکه پس از این ساعت محدودیتهای یکطرفه اجرا شده و ورود به این نقاط امکانپذیر نخواهد بود.
سرمدی با تأکید بر لزوم همکاری مردم با عوامل پلیس، ادامه داد: رانندگان حتماً با رعایت قوانین، سرعت مطمئنه و رانندگی ایمن، سفر روز طبیعت را با آرامش و بدون حادثه سپری کنند.
