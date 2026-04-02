  1. استانها
  2. همدان
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

محورهای پر تردد همدان از ساعت ۱۷ یک‌طرفه می‌شود

همدان-رئیس پلیس راه استان همدان گفت: از ساعت ۱۷ امروز سه محور پرتردد سد اکباتان، گنجنامه و حیدره و همچنین محور امامزاده‌کوه به سمت شهر همدان یک‌طرفه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان سرمدی از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه روز طبیعت در محورهای گردشگری همدان خبر داد و اظهار کرد: از ساعت ۱۷ امروز، برخی مسیرهای پررفت‌وآمد به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهند شد.

وی ادامه داد: از ساعت ۱۷ امروز سه محور پرتردد سد اکباتان، گنجنامه و حیدره و همچنین محور امامزاده‌کوه به سمت شهر همدان یک‌طرفه می‌شود و محدودیت‌های عبور و مرور در این مسیرها اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان همدان افزود: شهروندانی که قصد حضور در مناطق گردشگری استان همچون سراب گیان، گاماسیاب و تالاب شیرین‌سو را دارند، پیش از ساعت ۱۷ در این مناطق حضور یابند چراکه پس از این ساعت محدودیت‌های یک‌طرفه اجرا شده و ورود به این نقاط امکان‌پذیر نخواهد بود.

سرمدی با تأکید بر لزوم همکاری مردم با عوامل پلیس، ادامه داد: رانندگان حتماً با رعایت قوانین، سرعت مطمئنه و رانندگی ایمن، سفر روز طبیعت را با آرامش و بدون حادثه سپری کنند.

کد مطلب 6789594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها