وضعیت ترافیکی شهر تهران در شانزدهمین روز فروردین ماه

به گزارش خبرگزاری مهر،مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام مرد: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه های شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از بلوار شاهین شمالی تا بلوار فرحزادی، لشگری از تهرانسر تا ورودی خیابان مهرآباد، و خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع توحید کم کم در حال شکل گرفتن است.

همچنین ترافیک مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدر ازبزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا خیابان شریعتی نیز در حال شکل گیری است.

مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از چراغی تا تونل توحید، سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، یادگار امام (ره) از خیابان حبیب الله تا حکیم، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد و بزرگراه امام علی (ع) از شهید رئیسی تا محلاتی و در ادامه از گلشن دوست تا خیابان طاهرخانی ترافیک در حال شکل گیری است.

پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تردد در معابر پایتخت توصیه می کند: رعایت فاصله طولی با خودرو جلویی یک اصل در رانندگی «سالم و بدون حطر» است. از این رو همیشه فاصله خودرو خود را با خودروی جلویی حفظ کنید چرا که این مسئله مهم سبب میشود تا به محض مواجه شدن با خطر احتمالی، فرصت کافی برای کنترل خودروی خود را نداشته باشید در نتیجه مانع برهم زدن آرامش و امنیت روحی راننده جلویی همچنین وقوع حادثه ای تلخ و ناگوار می شود.