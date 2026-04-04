منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو آبگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی جسور در این زمینه اظهار کرد: بارش های مناسب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی هفته های اخیر، موجب تقویت دبی رودخانه زرینه رود و افزایش قابل توجه حجم ورودی آب به تالاب شده است و این امر منجر به آبگیری صد در صدی تالاب گردیده است.

وی با بیان اینکه تالاب نوروزلو مهیای حضور پرندگان مهاجر و بومی می شود افزود : تالابها از ارزشمند ترین اکوسیستم ها هستند و بهبود وضعیت تالاب ها، موجب بهبود کیفیت زیستی تمامی زیستمندان در یک منطقه است.

منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو در شهرستان میاندوآب و جنوب استان به‌عنوان یکی از زیستگاه ‌های مهم پرندگان مهاجر و گونه‌های جانوری بومی، با تنوع زیستی بالا در شمار مناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی قرار دارد و نقشی مؤثر در حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه ایفا می‌کند.