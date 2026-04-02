۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

لرستان فردا جمعه بارانی می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: بعدازظهر فردا جمعه یک سامانه بارشی جدید وارد استان می‌شود.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان برای بعدازظهر فردا جمعه، اظهار داشت: در این راستا برای استان بارش پراکنده و رگباری باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید، احتمال نفوذ گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی تا غروب شنبه در لرستان، گفت: اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی معابر و جاده‌ها، احتمال ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، خطر سقوط اشیاء، کاهش میدان دید افقی و...در استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم احتیاط در انجام سفرهای برون‌شهری، عدم انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خشکه رودها، آمادگی دستگاه‌های خدمت‌رسان به‌ویژه راهداری و شهرداری، تحکیم سازه‌ها و... تأکید کرد.

