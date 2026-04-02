بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان برای بعدازظهر فردا جمعه، اظهار داشت: در این راستا برای استان بارش پراکنده و رگباری باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید، احتمال نفوذ گردوخاک پیشبینی میشود.
وی با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی تا غروب شنبه در لرستان، گفت: اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی معابر و جادهها، احتمال ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، خطر سقوط اشیاء، کاهش میدان دید افقی و...در استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم احتیاط در انجام سفرهای برونشهری، عدم انجام فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیلها و رودخانهها و خشکه رودها، آمادگی دستگاههای خدمترسان بهویژه راهداری و شهرداری، تحکیم سازهها و... تأکید کرد.
نظر شما