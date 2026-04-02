هوای آرام در گلستان موقتی است؛ ورود سامانه ناپایدار از شنبه

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، امروز و فردا جوی نسبتاً آرام در سطح استان حاکم خواهد بود و این شرایط پایدار همراه با افزایش نسبی دما تا ظهر روز شنبه ادامه دارد.

وی افزود: از بعدازظهر شنبه با تغییر جهت جریانات جوی، شرایط ناپایدار در استان شکل می‌گیرد که پیامد آن وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع پدیده گردوخاک خواهد بود.

اصحابی ادامه داد: به‌تدریج از ساعات شب شنبه، فعالیت سامانه ناپایدار با رگبار و رعد و برق در سطح استان آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این ناپایداری‌ها تا ظهر روز سه‌شنبه به‌صورت رگبار و رعد و برق در مناطق مختلف و بارش برف در نواحی کوهستانی استان تداوم خواهد داشت.