۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

هشدار زرد هواشناسی درگلستان؛ وزش باد شدید و بارش‌های رگباری در راه است

گرگان-مدیرکل هواشناسی گلستان از صدور هشدار سطح زرد خبر داد و گفت: با تقویت جریانات جنوبی و ورود سامانه بارشی از شنبه شب، احتمال بروز خسارات نقطه‌ای در استان پیش‌بینی می‌شود.

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۴۰ اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، از روز شنبه ۱۵ فروردین شاهد تقویت جریانات جنوبی در استان خواهیم بود و از شنبه شب نیز سامانه بارشی وارد گلستان می‌شود.

وی افزود: در روز شنبه افزایش محسوس دما، وزش باد نسبتاً شدید و پدیده گرد و خاک رخ خواهد داد و از ساعات شب، رگبار باران در سطح استان آغاز می‌شود.

کمالی ادامه داد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، رگبار و رعد و برق در استان پیش‌بینی شده و در نواحی کوهستانی احتمال بارش برف وجود دارد. همچنین در مناطق مستعد، ریزش تگرگ و شکل‌گیری مه غلیظ دور از انتظار نیست.

به گفته وی، این شرایط جوی تا صبح سه‌شنبه ۱۸ فروردین ادامه داشته و در این بازه زمانی وزش باد نسبتاً شدید و رگبارهای پراکنده نیز پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به اثرات این سامانه گفت: افزایش احتمال آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کوهستانی، وقوع صاعقه، شکستن شاخه درختان و آسیب به برخی سازه‌ها از جمله مخاطرات این سامانه است.

وی بر لزوم رعایت نکات ایمنی تأکید کرد و افزود: شهروندان از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده، نسبت به استحکام سازه‌ها اقدام کنند و در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های تفریحی مانند کوهنوردی و طبیعت‌گردی احتیاط لازم را داشته باشند.

