امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۴۰ اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، از روز شنبه ۱۵ فروردین شاهد تقویت جریانات جنوبی در استان خواهیم بود و از شنبه شب نیز سامانه بارشی وارد گلستان می‌شود.

وی افزود: در روز شنبه افزایش محسوس دما، وزش باد نسبتاً شدید و پدیده گرد و خاک رخ خواهد داد و از ساعات شب، رگبار باران در سطح استان آغاز می‌شود.

کمالی ادامه داد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، رگبار و رعد و برق در استان پیش‌بینی شده و در نواحی کوهستانی احتمال بارش برف وجود دارد. همچنین در مناطق مستعد، ریزش تگرگ و شکل‌گیری مه غلیظ دور از انتظار نیست.

به گفته وی، این شرایط جوی تا صبح سه‌شنبه ۱۸ فروردین ادامه داشته و در این بازه زمانی وزش باد نسبتاً شدید و رگبارهای پراکنده نیز پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به اثرات این سامانه گفت: افزایش احتمال آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کوهستانی، وقوع صاعقه، شکستن شاخه درختان و آسیب به برخی سازه‌ها از جمله مخاطرات این سامانه است.

وی بر لزوم رعایت نکات ایمنی تأکید کرد و افزود: شهروندان از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده، نسبت به استحکام سازه‌ها اقدام کنند و در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های تفریحی مانند کوهنوردی و طبیعت‌گردی احتیاط لازم را داشته باشند.