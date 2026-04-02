ترافیک سنگین در محورهای گلستان؛آغاز موج بازگشت مسافران نوروزی

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان گلستان اظهار کرد: در حال حاضر در برخی مقاطع استان از جمله محور جنگل گلستان، محدوده پل شماره یک تا ایست بازرسی تنگه راه، همچنین دهنه تنگه چلچای در شهرستان مینودشت، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محورهای منتهی به پارکهای جنگلی و تفرجگاهها از جمله مسیر درازنو به کردکوی و همچنین ورودیهای شهر گرگان از سمت شرق و غرب نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.
مدیرکل راهداری گلستان ادامه داد: با توجه به افزایش حجم بازگشت مسافران، از ساعت ۱۶ امروز برخی محورهای پرتردد از جمله محور توسکستان و محدوده تنگه چلچای و زرینگل با هماهنگیهای انجامشده بهصورت یکطرفه مدیریت شدهاند.
مصدقی با بیان اینکه امروز در محورهایی نظیر کلاله – خالدنبی و سایر مسیرهای جنگلی و گردشگری نیز ترافیک سنگینی حاکم بوده است، گفت: در حال حاضر نیز ترافیک در اغلب این مسیرها در محدوده نیمهسنگین تا سنگین ادامه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ترددهای نوروزی اشاره کرد و افزود: از ابتدای طرح سفرهای نوروزی (۲۵ اسفند) تا بامداد امروز، بیش از ۲۰ میلیون تردد در محورهای استان به ثبت رسیده که بیش از ۱۱ میلیون مورد آن مربوط به بازه اجرای طرح نوروزی بوده است.
مدیرکل راهداری گلستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار خودرو در محورهای استان بهصورت انباشته تردد دارند و از مجموع ترددها نیز حدود ۳۳ درصد مربوط به خودروهای غیربومی و ۶۷ درصد مربوط به خودروهای بومی استان بوده است.
وی با اشاره به آغاز موج بازگشت مسافران اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روزهای پایانی تعطیلات، روند بازگشت مسافران بهویژه از استانهایی مانند تهران آغاز شده و پیشبینی میشود این روند در روزهای آینده تشدید شود.
مصدقی تأکید کرد: با وجود شرایط موجود، تمامی ظرفیتهای راهداری و حملونقل جادهای استان شامل نیروهای عملیاتی و ناوگان حملونقل کالا و مسافر در حالت آمادهباش قرار دارند و خدماترسانی تا بازگشت کامل شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.
