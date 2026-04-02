مصیب عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حملات اخیر علیه ایران اظهار کرد: از اسفندماه ۱۴۰۴، آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی، اقدامات نظامی گستردهای را علیه ایران آغاز کرد که اهدافی چون تضعیف حاکمیت ملی، تسلط بر منابع راهبردی از جمله نفت و تنگه هرمز و ایجاد بیثباتی در کشور را دنبال میکرد.
وی افزود: این اقدامات با نقض آشکار اصول انسانی، حقوق بینالملل و اخلاق همراه بود و طیف وسیعی از اهداف، از جمله فرماندهان نظامی، مسئولان، دانشجویان، کارگران، مراکز درمانی، مدارس، دانشگاهها و زیرساختهای صنعتی و فرهنگی را دربر گرفت.
عباسی با تأکید بر ایستادگی ملت ایران اظهار کرد: در طول ۳۳ روز گذشته، مردم ایران با حضور گسترده در صحنه، بهویژه در اجتماعات مردمی، مساجد و فضاهای عمومی، انسجام و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند و این حضور مستمر، ضربهای جدی به جنگ روانی دشمن وارد کرد.
وی ادامه داد: این حضور مردمی، نهتنها موجب تقویت روحیه ملی شد، بلکه نشان داد که ملت ایران در شرایط سخت، با وحدت و همدلی از کیان کشور دفاع میکند.
پاسخ قاطع نیروهای مسلح و تغییر معادلات منطقهای
عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامل ارتش، سپاه و سایر نهادهای امنیتی، در یک هماهنگی کامل و تحت فرماندهی کل قوا، پاسخهایی قاطع، بازدارنده و اثرگذار به مراکز نظامی دشمنان در منطقه وارد کردند.
وی خاطرنشان کرد: این پاسخها موجب شد تا موازنه قدرت در منطقه تغییر کند و دشمنان با چالشهای جدی در حوزههای نظامی و روانی مواجه شوند.
افشای ضعف ساختاری آمریکا در عرصه بینالملل
عباسی با اشاره به بازتابهای بینالمللی این تحولات اظهار کرد: یکی از نتایج مهم این تقابل، آشکار شدن ضعف ساختاری آمریکا و کاهش اعتبار آن در سطح جهانی بود؛ بهگونهای که حتی برخی متحدان غربی نیز تمایلی به همراهی مستقیم در این درگیریها نشان ندادند.
وی افزود: این مسئله نشان داد که قدرتهای سلطهگر در برابر اراده ملتها، بیش از آنچه تصور میشود، آسیبپذیر هستند.
حمله به دانشگاهها؛ نشانه شکست راهبردی دشمن
وی در بخش دیگری از این گفتگو با محکومیت حمله به مراکز علمی گفت: زمانی که دشمنان در دستیابی به اهداف اولیه خود ناکام ماندند، دانشگاهها و مراکز علمی را هدف قرار دادند؛ در حالیکه این مراکز، نماد توسعه، پیشرفت و تربیت نیروی انسانی متخصص هستند.
عباسی تأکید کرد: حمله به دانشگاهها، اساتید و دانشجویان، نهتنها نقض اصول انسانی و حقوقی است، بلکه نشانهای از استیصال و شکست راهبردی دشمن در مواجهه با قدرت علمی ایران محسوب میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان با اشاره به دستاوردهای علمی کشور گفت: در طول دهههای گذشته، ایران در حوزههای مختلفی از جمله فناوریهای نوین، صنایع دفاعی، پزشکی، کشاورزی، انرژی، نانو، هوافضا و زیرساختهای عمرانی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته که بخش عمده آن مرهون تلاشهای جامعه دانشگاهی است.
وی افزود: دانشگاه بهعنوان «مبدأ تحولات» و «موتور محرکه پیشرفت»، نقشی کلیدی در شکلگیری اقتدار ملی ایفا کرده و بسیاری از توانمندیهای راهبردی کشور، حاصل پژوهشها و فعالیتهای علمی دانشگاهیان است.
عباسی با تأکید بر رویکرد اخلاقمحور جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در مقابل اقدامات دشمن، ایران هیچگونه حملهای به مراکز علمی و دانشگاهی در منطقه انجام نداده و همواره اصول انسانی، اخلاقی و حقوقی را مدنظر قرار داده است. از مسئولان مربوطه در خواست می شود برای محکومیت این جنایت اقدامات حقوقی لازم را سریعا انجام داده و نیرو های مسلح پاسخ کوبنده به جنایات جنگی آمریکایی و صهیونیستی دهند.
وی افزود: این تفاوت رویکرد، بیانگر جایگاه ارزشهای انسانی در سیاستهای جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به نقش جامعه دانشگاهی در شرایط کنونی گفت: اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاهها، با حفظ وحدت و انسجام، مسیر توسعه علمی کشور را با قدرت ادامه خواهند داد و از تمامی ظرفیتهای موجود برای ارتقای سطح علمی و فناوری بهره خواهند گرفت.
عباسی اظهار کرد: حتی در شرایط محدودیت منابع، دانشگاهیان ایران نشان دادهاند که میتوانند با تکیه بر دانش بومی، دستاوردهای مؤثر و ماندگاری خلق کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان تأکید کرد: بدون تردید، اتحاد و انسجام ملت ایران، همراهی مردم با نیروهای مسلح و اعتماد به توان داخلی، زمینهساز عبور موفق از این شرایط خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با تداوم این همبستگی و تلاش جمعی، کشور بتواند از این مقطع حساس عبور کرده و به پیروزی نهایی دست یابد.
