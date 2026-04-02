تسلیت رئیس دانشگاه دولتی داغستان به جامعه علمی و دانشگاهی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اموردانشجویان،رابادانوف رئیس دانشگاه دولتی داغستان طی نامه ای که به رایزن علمی ایران در روسیه ارسال شد،مراتب همدردی و تسلیت خود را به وزارت علوم و جامعه علمی و دانشگاهی ایران اعلام کرد.

بنابراین گزارش در متن این نامه آمده است:

دانشگاه دولتی داغستان مراتب احترام عمیق خود را به حضورتان ابراز می دارد.

ما با اندوه و تاسف فراوان اخبار اخیر از جمهوری اسلامی ایران را که مربوط به اقدام تجاوز کارانه انجام شده در خاک کشور شماست دریافت کردیم، اقدامی که در تضاد با اصول بنیادین انسانیت و حقوق بین الملل بوده و به جان باختن رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای، اعضای خانواده ایشان و همچنین به تلفات انسانی گسترده در میان مردم غیر نظامی،کودکان، مقامات عالی رتبه دولتی و اعضای جامعه علمی و دانشگاهی انجامیده است.

اجازه دهید از جانب خود و همچنین از طرف تمامی کارکنان دانشگاه دولتی داغستان،مراتب تسلیت صمیمانه خود را به شما و به کل جامعه علمی و دانشگاهی و همچنین مردم دوست جمهوری اسلامی ایران ابراز نمایم.

در این روزهای دشوار برای کشور شما، خواهشمندیم پیام همدردی عمیق ما را به خانواده‌ها و نزدیکان جان باختگان منتقل نمایید و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم.