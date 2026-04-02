نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری سراسر کشور از ۱۵ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان دستگاه قضا، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری در سراسر کشور از ۱۵ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.

مدیران با رعایت اقتضائات استانی و شرایط کاری هر واحد به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند که تمامی کارکنان به نوبت در محل کار حاضر شوند و سایر کارکنان دورکار نیز آمادگی لازم را برای حضور در محل کار داشته باشند. ضمناً اولویت استفاده از دورکاری با بانوان و کارکنان دارای فرزند خردسال بوده و تمامی رده‌های مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی هستند.

با توجه به تعیین اوقات رسیدگی‌های قبلی، روسای محترم واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ فرمایند که با حضور فعالانه همکاران اعم از قضایی و اداری، حتی الامکان رسیدگی‌ها در موعد مقرر انجام پذیرد و تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی دار در اولویت باشد. همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسراها و محاکم کیفری ۲ و ۱ در سراسر کشور، زمینه خدمات رسانی به مراجعین در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل فراهم شود.