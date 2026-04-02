۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰

حمایت مریم رجوی از امیرحسین حاتمی به عنوان شورشگر دلیر

در جریان بازپرسی‌های اغتشاشات هجدهم دی ماه، امیرحسین حاتمی، یکی از افراد دستگیر شده، اعتراف کرد که هدفش از حمله به یکی از مکان‌های نظامی تهران، براندازی نظام و یافتن اسلحه و مهمات بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضاییه در جریان اغتشاشات هجدهم دی ماه و بروز اقدامات تروریستی اغتشاشگران، امیرحسین حاتمی به همراه تعداد دیگری از آشوبگران به یکی از مکان‌های نظامی دارای طبقه‌بندی تهران تعرض کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.

حاتمی در جریان بازپرسی صراحتا اعتراف کرده است هدف من از حضور در اغتشاشات براندازی نظام بوده و با هدف پیدا کردن اسلحه گرم و مهمات به این مکان حمله کرده و وارد آن شدم.

مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین با انتشار بیانیه‌ای که در سایت رسمی گروهک نیز منتشر شده است، امیرحسین حاتمی از عناصر تروریستی دشمن در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ را یک «شورشگر دلیر» (واژه منافقین برای عناصر تروریست خیابانی خود) معرفی و از او حمایت کرد.

