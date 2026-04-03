بالایی: فعالیت ادارات از ۱۵ فروردین با ۳۰ درصد ظرفیت است

جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی از نیمه فروردینماه اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تمامی ادارات و سازمانهای دولتی موظف هستند از روز ۱۵ فروردین با ۳۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی خود به صورت حضوری فعالیت کنند.
وی با تأکید بر لزوم رعایت پروتکلها و تداوم خدماترسانی افزود: نهادها و ادارات خدماترسان که وظایف آنها تعطیلناپذیر است، تابع تصمیمات دستگاههای تخصصی خود بوده و بر اساس ضوابط اعلامی به ارائه خدمت به شهروندان میپردازند.
معاون استاندار کرمانشاه درباره اولویتهای دورکاری در بدنه اداری استان تصریح کرد: بانوان، افراد دارای معلولیت، کارکنان بالای ۵۰ سال، بیماران قلبی و مادرانی که فرزند خردسال دارند، با تأیید مدیران مربوطه در اولویت بهرهمندی از طرح دورکاری قرار گرفتهاند.
بالایی در خصوص وضعیت فعالیت شبکه بانکی استان نیز خاطرنشان کرد: بانکهای عامل باید با ۷۰ درصد ظرفیت شعب و به کارگیری تمامی نیروی انسانی فعالیت داشته باشند؛ البته شعب مرکزی و تکشعبههای شهرستانی ملزم به ارائه خدمات با تمام ظرفیت هستند.
وی با بیان اینکه مدیران در تمامی سطوح مشمول دورکاری نمیشوند و حضورشان الزامی است، گفت: ساعت کاری ادارات از ۸ صبح تا ۱۴ و ساعت کاری بانکها از ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ تعیین شده است و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران دستگاهها خواهد بود.
