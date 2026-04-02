  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

رئیس قوه قضاییه به پویش «جانفدا برای ایران» پیوست

رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی از پیوستن خودش به پویش جانفدا برای ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای،رئیس دستگاه قضا با صدور پیامی، به پویش «جانفدا برای ایران» پیوست.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف اعتلای کلمة‌الله در همه‌ی آفاق و عالم، به رهبری مردی الهی از سلاله رسول‌الله (ص) بنیان نهاده شد و قریب به نیم قرن است که در همین صراط مستقیم، استوار و مرصوص و عاری از اعوجاج، گام برمی‌دارد. جانفدایی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همان ترجمان «اِنَّ اللَّهَ اشتَریٰ» است؛ آری، خداوند متعال خریدار و مشتری جان‌های عزیزی است که فدای ایران اسلامی می‌شوند و چه نیکو عاقبتی در انتظار این جان‌فدایان است. خداوند ما را نیز در زمره‌ی جان‌فدایان ایران اسلامی قرار دهد و به ما توفیق دهد رهروی راه رهبر عزیز و شهیدمان باشیم؛ ابرمردی که در ابتدای پیروزی انقلاب، به مرتبه‌ی جانبازی نائل شد و چهل و چهار سال بعد از آن، در دهم رمضان، شهادت را در آغوش کشید و به جان‌فدایی برای ایران، اعتبار مضاعف بخشید.

کد مطلب 6789650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      مراحل شرح وظایف این برنامه را توضیح بدهید ماهمه فدایان حضرت عشقیم زنده باد ولایت فقیه

