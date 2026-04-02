ایران به نقطه تمرکز قدرت در تنگه هرمز رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، با ادامه تنشهای منطقهای و افزایش فشارهای نظامی و سیاسی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، شرایط در تنگه هرمز وارد مرحلهای تازه شده است. ارزیابیهای رسمی نشان میدهد که تهدیدهای اخیر آمریکا با وجود تلاش برای تغییر معادلات امنیتی، نتیجه معکوس داشته و واکنشهای قاطع ایران، کنترل و برتری این ایران را بر تنگه هرمز بیش از گذشته تثبیت کرده است.
براساس ارزیابیهای صورت گرفته، جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی قرار دارد که قادر است عبور و مرور در تنگه هرمز را بهطور کامل مدیریت و کنترل کند. این رویکرد بهویژه نسبت به کشورها یا نیروهایی اعمال خواهد شد که در اقدامات خصمانه علیه ایران مشارکت داشته یا از آنها حمایت کردهاند.
با توجه به شرایط جدید، مجلس شورای اسلامی در حال نهاییسازی طرحی با عنوان «مدیریت هوشمند تنگه هرمز» است؛ طرحی که بناست برای نخستینبار منافع اقتصادی، امنیتی و ژئوپولیتیکی ایران از این آبراه راهبردی را قانونمند کرده و چارچوب جدیدی برای نظارت و بهرهبرداری از این مسیر حیاتی تعریف کند.
تحلیلها حاکی از آن است که یمن تاکنون بهصورت مستقیم وارد این تقابل نشده است. با این حال، در صورت تصمیم نیروهای انصارالله برای محدودسازی یا انسداد تنگه بابالمندب، بخش عمده جریان انتقال انرژی در منطقه تحت کنترل محور مقاومت قرار خواهد گرفت. چنین تحول احتمالی میتواند تأثیرات گستردهای بر بازار جهانی انرژی داشته و فشارهای مالی سنگینی را متوجه آمریکا و متحدان غربی آن کند اما منابع رسمی تأکید دارند که ایران تا این لحظه تمایلی به تشدید بحران در این سطح نشان نداده است.
افزایش اخیر قیمت انرژی و فرآوردههای نفتی در سطح جهانی، بهعنوان پیامد مستقیم اقدامات نظامی و سیاسی علیه ایران ارزیابی میشود. ایران آغازگر این تنشها نبوده و سیاستهای تهاجمی آمریکا موجب شکلگیری وضعیت فعلی شده است.
با این وجود، تحولات جدید میتواند ساختار قدرت در بازار انرژی جهان را دستخوش تغییر کرده و نقش ایران را بهعنوان یکی از بازیگران اصلی امنیت انرژی منطقه و جهان پررنگتر کند. انتظار میرود با اجرای کامل طرح مدیریت تنگه هرمز و احتمال اقدامهای تکمیلی در بابالمندب، ایران در موقعیت ممتازتری برای تنظیم جریان انرژی جهانی قرار گیرد.
تحلیلها نشان میدهد ایالات متحده بیشترین آسیب را از ادامه این روند متحمل شده است؛ از جمله تضعیف قدرت هژمونیک در منطقه و افزایش سطح تورم در داخل این کشور و بخش بزرگی از اروپا. ارزیابیها بیانگر آن است که تداوم این وضعیت میتواند فشارهای اقتصادی و امنیتی بیشتری را متوجه این کشورها سازد.
بر اساس این گزارش، محدودیتهای اعمالشده بر تردد در تنگه هرمز نتیجه جنگی دانسته شده است که از سوی نیروهای آمریکایی ـ صهیونیستی آغاز شده و اکنون ایران در چارچوب دفاع مشروع به آن پاسخ میدهد.
همچنین تأکید میشود که اخذ عوارض تردد در آبراههای بینالمللی امری رایج است و ایران تنها تصمیم دارد از حقی استفاده کند که سالها نادیده گرفته شده بود. هدف از این عوارض، تأمین امنیت کشتیرانی و جلوگیری از تهدیدهای بیشتر عنوان شده است.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از سالها پیش نسبت به پیامدهای امنیتی هرگونه درگیری نظامی آگاهی داشتهاند و اکنون بسیاری از آنها از پیامدهای حمایت از سیاستهای آمریکا ابراز نگرانی و نارضایتی میکنند. بر اساس این ارزیابیها، بخشی از تصمیمات گذشته این کشورها، بهویژه در زمینه ایجاد پایگاههای نظامی خارجی، اکنون بهعنوان خطاهای راهبردی تلقی میشود.
نظر شما