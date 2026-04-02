۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

کامالا هریس: ترامپ جان نظامیان آمریکایی را به خطر انداخته است

معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا، رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی این کشور در تجاوز به خاک ایران را عامل به خطر افتادن جان نظامیان آمریکایی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کامالا هریس»، معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا و رقیب ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ او را متهم کرد که واشنگتن را وارد جنگی کرده که مردم این کشور خواهان آن نیستند و با افزایش هزینه‌های نظامی، نیروهای آمریکایی را در معرض خطر قرار داده است.

وی گفت ترامپ با وجود تحولات جاری، اقدامی برای پاسخ به نیازهای مردم آمریکا انجام نداده است.

هریس همچنین گفت ترامپ در سخنرانی خود تلاش کرد تصویری از پیروزی ارائه دهد، اما واقعیت این است که آمریکایی‌ها به جای گوش دادن به گفته‌های رئیس‌جمهور، عملکرد او را در عمل زیر نظر دارند.

ترامپ روز گذشته به مناسبت گذشت یک ماه از آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه ایران سخنرانی کرد.

این سخنرانی در حالی انجام شد که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۶۶ درصد آمریکایی‌ها با این جنگ مخالف هستند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در ایران محاکمه شود.
      • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        نیروهای متجاوز تروریست های نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با مجوز و دستور دولت وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران تجاوز و حمله کردند و مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بمباران و قتل عام می کنند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند.
    • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      و ما 100 درصد فقط انتقام خون شهیدان را از ترامپ جنایتکار، نظامیان آمریکایی و مزدوانشان می گیریم
      • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        اگر نیاز هم باشد برای گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها و صهیونیست ها به سراغ تولید بمب اتمی می رویم
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      اگر نیاز هم باشد برای گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها و صهیونیست ها به سراغ تولید بمب اتمی خواهیم رفت
    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ترامپ جنایتکار به مردم آمریکا هم رحم نکرده است
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است.
    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      کاهش تنش در غرب آسیا فقط اخراج نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کشورهای عربی است و هم نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی است.
    • IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      این سربازان امریکایی برای چی رفتند جنگ برای چه هدفی ؟ در حالی که ابران وایرانیان خواهان جنگ نبودندمردم راضی به جنگ نبودند ایران چیکار با امریکا داشت ،
    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ایران باید غرامت دوجنگ را از همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بگیرد. و به آنها اخطار بدهد نباید هیچ پایگاه نظامی از هیچ کشوری بخصوص آمریکا در خاکشان باشد...
    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ما باید با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها بگیریم

