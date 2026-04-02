کامالا هریس: ترامپ جان نظامیان آمریکایی را به خطر انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، «کامالا هریس»، معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا و رقیب ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ او را متهم کرد که واشنگتن را وارد جنگی کرده که مردم این کشور خواهان آن نیستند و با افزایش هزینه‌های نظامی، نیروهای آمریکایی را در معرض خطر قرار داده است.

وی گفت ترامپ با وجود تحولات جاری، اقدامی برای پاسخ به نیازهای مردم آمریکا انجام نداده است.

هریس همچنین گفت ترامپ در سخنرانی خود تلاش کرد تصویری از پیروزی ارائه دهد، اما واقعیت این است که آمریکایی‌ها به جای گوش دادن به گفته‌های رئیس‌جمهور، عملکرد او را در عمل زیر نظر دارند.

ترامپ روز گذشته به مناسبت گذشت یک ماه از آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه ایران سخنرانی کرد.

این سخنرانی در حالی انجام شد که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۶۶ درصد آمریکایی‌ها با این جنگ مخالف هستند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.