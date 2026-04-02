ماکرون: مسئله تنگه هرمز راهکار نظامی ندارد؛ این جنگ ما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنان امروز خود تاکید کرد: برای حرکت در مسیرهای دیپلماتیک با هدف آتش بس و تضمین حرکت آزاد کشتی ها در تنگه هرمز تلاش می کنیم.

وی بیان کرد: تنگه هرمز برای انرژی راهبردی است و باید از طریق راهکار دیپلماتیک و نه نظامی باز شود. امنیت کشتی رانی و جریان انرژی در این منطقه مرهون توقف جنگ است. هر اقدام نظامی در قبال این تنگه غیر واقع بینانه خواهد بود.

ماکرون گفت: آمریکایی ها و تل آویو تصمیم جنگ افروزی علیه ایران را به صورت انفرادی گرفتند و این عملیات ما نیست.

وی درباره موشک های ایران نیز مدعی شد: باید یک چارچوب نظارتی در خصوص موشک های بالستیک ایران ایجاد شود.