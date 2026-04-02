۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

ماکرون: مسئله تنگه هرمز راهکار نظامی ندارد؛ این جنگ ما نیست

رئیس جمهور فرانسه بر لزوم پیگیری راهکارهای دیپلماتیک در خصوص تنگه هرمز و دوری گزیدن از تحرکات نظامی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنان امروز خود تاکید کرد: برای حرکت در مسیرهای دیپلماتیک با هدف آتش بس و تضمین حرکت آزاد کشتی ها در تنگه هرمز تلاش می کنیم.

وی بیان کرد: تنگه هرمز برای انرژی راهبردی است و باید از طریق راهکار دیپلماتیک و نه نظامی باز شود. امنیت کشتی رانی و جریان انرژی در این منطقه مرهون توقف جنگ است. هر اقدام نظامی در قبال این تنگه غیر واقع بینانه خواهد بود.

ماکرون گفت: آمریکایی ها و تل آویو تصمیم جنگ افروزی علیه ایران را به صورت انفرادی گرفتند و این عملیات ما نیست.

وی درباره موشک های ایران نیز مدعی شد: باید یک چارچوب نظارتی در خصوص موشک های بالستیک ایران ایجاد شود.

    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      اگر این جنگ شما نیست و مخالفش هستید پس چرا محکومش نکردید
    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      اگر از ترس خودتان را خیس نکرده بودید شما هم الان وسط میدان بودید

