  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

وعده صادق ۴ روی موج ۹۰ ؛ صنایع فلزی آمریکا زیر ضربات موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه از اجرای موج نودم عملیات وعده صادق ۴ و حمله به صنایع فولاد و آلومینیوم آمریکا در منطقه خبر داد.

متن اطلاعیه سپاه بدین شرح است:

بسم الله القاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

هشدار داده بودیم که در صورت تکرار حمله به صنایع ایران، صنایع رژیم صهیونیستی و صنایع آمریکایی مستقر در منطقه را منهدم خواهیم کرد ولیکن دشمن که هنوز به جهت سنگینی شکست ها قدرت محاسبه را از دست داده است هشدارها را نادیده گرفت و صنایع فولاد ایران را هدف قرار داد.

در پاسخ به این شرارتهای جنایتکارانه که منجر به شهادت و مجروحیت تعدادی از کارگران شد طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی ، نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران در موج ۹۰ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک "یامن هو شدید العقاب" که به صورت ممتد و کابوس وار از بامداد گذشته ادامه دارد مراکز زیر را مورد هدف قرار داده و بخش های اصلی آن را منهدم کردند.

صنایع فولاد آمریکا مستقر در ابوظبی امارات، صنایع استیل آمریکا مستقر در ابوظبی امارات ، بخش های سالم و آسیب ندیده در حمله قبلی صنایع آلومینیوم آمریکا در بحرین ، صنایع تسلیحاتی رافائل و مخفیگاه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در نزدیکی شهر منامه؛

در این عملیات موشکی و پهپادی ده ها نفر از تروریست های آمریکایی کشته و مجروح شدند و محل اصابت توسط نیروهای امنیتی فورا قرنطینه شد، ولیکن رفت و آمد آمبولانس ها برای تخلیه مجروحان تا ساعت ها ادامه داشت.

این حملات یک اخطار بوده و در صورت تکرار حمله به صنایع ایران، پاسخ بعدی با حمله به زیرساخت های اصلی رژیم اشغالگر و صنایع اقتصادی آمریکا در منطقه بسیار دردناکتر خواهد بود.

این عملیات را به خانواده کارگران مظلوم شهید تقدیم می کنیم و به رئیس جمهور متوهم آمریکا اخطار می کنیم از تکرار تهدیدهایی که می تواند جنگ را از منطقه فراتر ببرد و جهان را برای آمریکا ناامن کند، پرهیز کند.

ومن النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

کد مطلب 6789709
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      2 3
      پاسخ
      نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار دیگر حق حضور در کشورهای عربی را ندارند چون به خاطر که حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کشورهای عربی تهدیدی علیه ایران است و هم تجاوز به ایران محسوب می شود.
    • مرزبان IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      2 3
      پاسخ
      چرا صنایع فولاد اسراییل رو نزدین برای اسرائیل چه اهمیتی داره که امارات و بحرین رو زدین اینجوری جسورتر میشه و زیر ساخت‌های مارو میزنه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها