دستگیری سارقان به عنف کارگاه ضایعاتی در فلاورجان طی ۲۴ ساعت

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس این شهرستان در یک عملیات سریع و تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق به عنف کارگاه ضایعاتی در شهر پیربکران شدند.

وی ادامه داد: در پی تماس نگهبان یک کارگاه ضایعاتی با کلانتری ۱۵ پیربکران و اعلام این‌که سه فرد ناشناس با یک دستگاه پراید دارای پلاک مخدوش از دیوار کارگاه وارد شده و با استفاده از افشانه و چاقو وی را تهدید و اموالی از جمله کابل برق، ابزارآلات و یک دستگاه کف‌کش را به سرقت برده‌اند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با حضور واحد گشت در محل و آغاز تحقیقات میدانی، مأموران کلانتری با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق به شناسایی هویت هر سه متهم شدند و با هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فلاورجان تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری از اموال مسروقه کشف شد. متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.