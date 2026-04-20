۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

دستگیری سارقان به عنف کارگاه ضایعاتی در فلاورجان طی ۲۴ ساعت

دستگیری سارقان به عنف کارگاه ضایعاتی در فلاورجان طی ۲۴ ساعت

اصفهان - فرمانده انتظامی فلاورجان از دستگیری سه سارق به عنف که با تهدید نگهبان یک واحد صنفی ضایعاتی اقدام به سرقت کرده بودند، در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس این شهرستان در یک عملیات سریع و تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق به عنف کارگاه ضایعاتی در شهر پیربکران شدند.

وی ادامه داد: در پی تماس نگهبان یک کارگاه ضایعاتی با کلانتری ۱۵ پیربکران و اعلام این‌که سه فرد ناشناس با یک دستگاه پراید دارای پلاک مخدوش از دیوار کارگاه وارد شده و با استفاده از افشانه و چاقو وی را تهدید و اموالی از جمله کابل برق، ابزارآلات و یک دستگاه کف‌کش را به سرقت برده‌اند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با حضور واحد گشت در محل و آغاز تحقیقات میدانی، مأموران کلانتری با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق به شناسایی هویت هر سه متهم شدند و با هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فلاورجان تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری از اموال مسروقه کشف شد. متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب سرقت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

