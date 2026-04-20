جزئیات نشست جمعی از نمایندگان با وزیر بهداشت؛ تأکید بر کنترل قیمت دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک نواب رئیس، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵) با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان وی در خصوص مسائل این وزارتخانه در شرایط جنگ برگزار شد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس با بیان اینکه در شأن وزارت بهداشت نیست که اقداماتش به خاطر افزایش قیمت دارو زیر سؤال برود، گفت: لازم است این موضوع در جلسه ای ویژه بررسی شود و اگر لازم بود اعتبار مشخص برای کاهش قیمت دارو داده شود تا مردم دچار فشار نشوند.

وزیر بهداشت خواستار حمایت مجلس برای واردات مواد اولیه پزشکی شد

محمدرضا ظفرقندی نیز در این جلسه با بیان اینکه حدود ۳۰ نفر از کادر سلامت در رده های مختلف به شهادت رسیدند، عنوان کرد: امروز حدود ۴۰ هزار نفر مجروح به واسطه جنگ داشته ایم. بازدید از بیمارستان ها نیز به صورت مستمر انجام شده است. گفتنی است ما در وزارت بهداشت آمادگی لازم را برای شرایط جنگی داشتیم و پیش بینی های لازم را برای هر وضعیتی کرده بودیم.

وزیر بهداشت و درمان با اشاره به حجم مسافرانی که زمان جنگ از تهران به استان های دیگر رفتند، گفت: ما در این مدت تجهیزات بیمارستانی و امکانات این حوزه را در استان ها و شهرهایی که مراجعه کننده بیشتری داشت، افزایش دادیم. در این بین کمکی که از مجلس می خواهیم حمایت برای ورود مواد اولیه در حوزه بهداشت و درمان است.

ظفرقندی با اشاره به برنامه ریزی این وزارتخانه برای رفع آسیب دیدگی واحدهای آسیب دیده، عنوان کرد: حدود ۶۰ درصد مطالبات شرکت های دارویی پرداخت شده است. تمام تلاش خود را برای کاهش فشار بر مردم برای تأمین دارو انجام خواهیم داد. افزایش قیمت ویزیت باید ۳۵ درصد باشد و هرکس بیش از این میزان دریافت کند، تخلف کرده است و باید پیگیری شود.

رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن قدردانی از وزارت بهداشت و کادر درمان به ویژه در شرایط جنگی، گفت: لازم است در این شرایط وضعیت مردم در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به درستی درک شود و لازم است برنامه وزارتخانه برای تأمین دارو با قیمت منصفانه مشخص باشد.

عباس پاپی زاده دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه باید بر نرخ گذاری قیمت دارو نظارت دقیق صورت گیرد، گفت: لازم است بر هزینه بستری شدن در بخش خصوصی نظارت شود که بسیار افزایش قیمت داشته است. کارانه پرستاری نیز نیازمند بازنگری است.

جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در ادامه این جلسه با انتقاد از افزایش هزینه های بیمارستانی به موضوع مشکلات دانشجویان پزشکی خارج از کشور پرداخت و گفت: بیمارستان غیردولتی به لحاظ هزینه درمان در وضعیتی قرار دارند که اصلا توجیه پذیر نیست.

نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در ادامه جلسه با بیان اینکه ما ۳ برنامه را در ۳ بخش امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت بهداشت و درمان را پیگیری کرده ایم، گفت: لازم است سهم بیمار در پرداخت درمان مشخص باشد که در حال حاضر بسیار زیاد است. از سوی دیگر مطالبات بیمارستانی از جمله مواردی است که مغفول مانده است.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با انتقاد از افزایش قیمت دارو که فشاری بر مردم است، اظهار داشت: ضرورت این روزهای ما تقویت بانک خون است و باید پیش بینی های لازم در این زمینه انجام شود. نیازهای شهرستان ها باید احصاء شود و بر اساس آن طرح های توسعه ای اجرا شود.

عباس پاپی زاده عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در حوزه درمان نداشتیم اما باید برای آسیب هایی ممکن است در آینده با آن روبرو شویم، پیش بینی های لازم صورت گیرد، گفت: لازم است از کارکنان وزارت بهداشت و کادر درمان قدردانی به عمل آید.

علیرضا سلیمی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در ادامه خواستار مستندسازی وزارت بهداشت نسبت به جنایات جنگی دشمن شد.

احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس نیز از افزایش قیمت دارو و ضرورت پیگیری آن از متولی مشخص، گفت: لازم است در این حوزه نیز وزارت بهداشت پیگیری لازم را صورت دهد.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات وزارتخانه گفت: خوشبختانه پرداختی ها از سوی وزارتخانه به موقع انجام می شود اما شکایاتی که به ما می رسد از قیمت دارو است که دلایل آن متفاوت است. وزارت بهداشت باید خود را برای هر شرایطی آماده کرده و پیش بینی های لازم را صورت دهد.