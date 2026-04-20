  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

آلمان سفیر روسیه را احضار کرد

وزارت امور خارجه آلمان با صدور بیانیه ای از احضار سفیر روسیه در برلین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، برلین امروز دوشنبه پس از آنکه مسکو فهرستی از شرکت‌ های نظامی اروپایی را که در تولید پهپادهای اوکراینی دست دارند منتشر کرد و آنها را به عنوان اهداف نظامی بالقوه توصیف کرد، سفیر روسیه را احضار کرد.

وزارت امور خارجه آلمان با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که این اقدام روسیه به منزله تهدید مستقیم با هدف تضعیف حمایت برلین از اوکراین و آزمایش وحدت اروپا است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ ای که در رسانه‌ های اجتماعی منتشر شد، خبر داد: تهدید مستقیم روسیه علیه اهدافی در آلمان تلاشی برای تضعیف حمایت ما از اوکراین و آزمایش وحدت ماست. پاسخ ما روشن است: ما مرعوب نخواهیم شد. چنین تهدیدهایی و همه اشکال جاسوسی در آلمان کاملاً غیرقابل قبول است.

این وزارتخانه اعلام کرد که سفیر روسیه را احضار کرده است.

کد مطلب 6806475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

