علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست مشترک خود با رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران اظهار کرد: روند اجرای پروژههای نیمهتمام این نهاد در شهرستانهای ساری و میاندورود بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و تسریع در تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه برخی پروژههای زیرساختی روستایی از مطالبات جدی مردم منطقه است، افزود: پروژههایی نظیر جاده معلمکلا، طرحهای تأمین آب، پروژههای بنیاد مسکن در روستای چورت، مسیر زلم خوارخون باباکلا و محور کارنام – ششک مزده بهعنوان اولویتهای اجرایی در حال پیگیری است.
نماینده ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد: در این نشست، راهکارهای تأمین منابع مالی، رفع موانع اجرایی و استفاده از ظرفیتهای مشارکتی برای تکمیل این پروژهها بررسی شد و پیگیریها تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
بابایی کارنامی با تأکید بر نقش بسیج سازندگی در توسعه مناطق کمتر برخوردار خاطرنشان کرد: این نهاد نقش مهمی در پیشبرد پروژههای عمرانی در روستاها دارد و حمایت از آن میتواند به تسریع روند توسعه زیرساختی و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.
وی در پایان از آمادگی خود برای پیگیری مطالبات این حوزه در سطح ملی خبر داد.
