  1. استانها
  2. مازندران
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام بسیج سازندگی تامین می شود

ساری – نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی از پیگیری جدی برای تأمین اعتبار وتکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بسیج سازندگی در این مناطق خبر داد.

علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست مشترک خود با رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام این نهاد در شهرستان‌های ساری و میاندورود به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و تسریع در تکمیل آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه برخی پروژه‌های زیرساختی روستایی از مطالبات جدی مردم منطقه است، افزود: پروژه‌هایی نظیر جاده معلم‌کلا، طرح‌های تأمین آب، پروژه‌های بنیاد مسکن در روستای چورت، مسیر زلم خوارخون باباکلا و محور کارنام – ششک مزده به‌عنوان اولویت‌های اجرایی در حال پیگیری است.

نماینده ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد: در این نشست، راهکارهای تأمین منابع مالی، رفع موانع اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مشارکتی برای تکمیل این پروژه‌ها بررسی شد و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

بابایی کارنامی با تأکید بر نقش بسیج سازندگی در توسعه مناطق کمتر برخوردار خاطرنشان کرد: این نهاد نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی در روستاها دارد و حمایت از آن می‌تواند به تسریع روند توسعه زیرساختی و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.

وی در پایان از آمادگی خود برای پیگیری مطالبات این حوزه در سطح ملی خبر داد.

کد مطلب 6806480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها