سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان در عملیات دستگیری یک سارق حرفهای منازل و اماکن، با حمله مسلحانه وی مواجه شدند.
وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی پس از شناسایی این سارق و هماهنگی با مرجع قضائی برای دستگیری وی اقدام کردند که متهم در لحظه مواجهه، برخلاف اخطارهای قانونی، با سلاح سرد به سمت پلیس حملهور شد.
وی افزود: با توجه به تهدید جانی برای مأموران و پس از صدور اخطارهای لازم، نیروهای پلیس در چارچوب قانون بهکارگیری سلاح مجبور به تیراندازی شدند و متهم را زمینگیر و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی فریدن تصریح کرد: متهم پس از کنترل و خلعسلاح، تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفت و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده میشود.
