  1. استانها
  2. اصفهان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

زمین‌گیری سارق مسلح در فریدن پس از حمله به مأموران پلیس آگاهی

اصفهان -فرمانده انتظامی فریدن از زمین‌گیر شدن یک سارق مسلح به سلاح سرد پس از حمله به مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان در عملیات دستگیری یک سارق حرفه‌ای منازل و اماکن، با حمله مسلحانه وی مواجه شدند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی پس از شناسایی این سارق و هماهنگی با مرجع قضائی برای دستگیری وی اقدام کردند که متهم در لحظه مواجهه، برخلاف اخطارهای قانونی، با سلاح سرد به سمت پلیس حمله‌ور شد.

وی افزود: با توجه به تهدید جانی برای مأموران و پس از صدور اخطارهای لازم، نیروهای پلیس در چارچوب قانون به‌کارگیری سلاح مجبور به تیراندازی شدند و متهم را زمین‌گیر و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فریدن تصریح کرد: متهم پس از کنترل و خلع‌سلاح، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده می‌شود.

کد مطلب 6806470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها