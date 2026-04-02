کاشت نهال، نماد امید و ایستادگی ملت ایران در روز طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی، امروز در مراسم غرس نهال در روز طبیعت، با اشاره به تفاوتهای امسال در ماه رمضان، نوروز و روز طبیعت، اظهار داشت: ملت ایران در شرایطی که رهبر خود را از دست داده است، امیدوارتر از همیشه است و با همین امید و قدرت جلوی دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
وی افزود: کاشت نهال در این روز، نمادی از امید، زندگی و ایستادگی ملت ایران است و نشان میدهد که ما خواهان سبز ماندن همیشگی ایران هستیم. این اقدام، نمایش بصیرت و اراده ملت برای عبور از سختیها و تداوم مسیر پیشرفت و آبادانی است.
حجتالاسلام حسینی، حضور در این مراسم را فرصتی برای تجدید پیمان با طبیعت و تأکید بر مسئولیت همگانی در حفظ منابع طبیعی دانست و ابراز امیدواری کرد که این روحیه امید و ایستادگی، در تمامی عرصههای زندگی ملت ایران جاری باشد.
