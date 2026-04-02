لغو طرح ترافیک تا ۱۴ فروردین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران اعلام کرد: طرح ترافیک پایتخت تا پایان تعطیلات نوروز (۱۴ فروردین) اجرا نمی‌شود.

به گفته تشکری هاشمی، درباره تداوم یا لغو مجدد طرح ترافیک پس از این تاریخ، تصمیم‌گیری در شورای شهر و شورای ترافیک انجام خواهد شد. همچنین خدمات حمل‌ونقل عمومی در تهران تا پایان فروردین به‌صورت رایگان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: تونل‌ها و ایستگاه‌های مترو در شرایط بحرانی قابلیت استفاده به‌عنوان پناهگاه را دارند و در جنگ اخیر نیز این امکان برای شهروندان فراهم شده بود.