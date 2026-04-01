ترافیک در محور رشت-قزوین پر حجم اما روان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های گیلان، اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح نوروزی تا امروز، ۱۲ فروردین ماه، یک میلیون و ۲۷۷ هزار خودرو وارد استان شده است.

وی افزود: محورهای رشت-قزوین، آستارا-اردبیل و رشت-چابکسر با وجود حجم بالای خودروها، در حال حاضر از ترافیک روان برخوردار هستند.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه همکاران من در نقاط مختلف جاده‌های استان برای مدیریت ترافیک حضور دارند، از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات، با صبوری و احتیاط رانندگی کنند.