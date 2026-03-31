طرح ترافیک در پایتخت تا اطلاع ثانوی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران اعلام کرد:طرح ترافیک در پایتخت تا زمان اتخاذ تصمیم جدید از سوی شورای ترافیک تهران و شورای شهر، به حالت تعلیق درآمده است.
وی همچنین افزود: در راستای تسهیل تردد شهروندان، خدمات حملونقل عمومی شامل خطوط تندرو و عادی اتوبوسرانی و همچنین مترو تا پایان فروردینماه بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
هاشمی در پایان گفت: بر اساس این تصمیم، علاوه بر بهرهمندی شهروندان از حملونقل رایگان، محدودیتهای مربوط به ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک نیز فعلاً اعمال نخواهد شد و زمان اجرای مجدد آن منوط به تصمیمگیریهای بعدی است.
