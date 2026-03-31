  1. جامعه
  2. شهری
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

طرح ترافیک در پایتخت تا اطلاع ثانوی لغو شد

 رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران از تعلیق طرح ترافیک در پایتخت تا تصمیم گیری مجدد درباره اجرای مجدد آن در آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران اعلام کرد:طرح ترافیک در پایتخت تا زمان اتخاذ تصمیم جدید از سوی شورای ترافیک تهران و شورای شهر، به حالت تعلیق درآمده است.

وی همچنین افزود: در راستای تسهیل تردد شهروندان، خدمات حمل‌ونقل عمومی شامل خطوط تندرو و عادی اتوبوس‌رانی و همچنین مترو تا پایان فروردین‌ماه به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

هاشمی در پایان گفت: بر اساس این تصمیم، علاوه بر بهره‌مندی شهروندان از حمل‌ونقل رایگان، محدودیت‌های مربوط به ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک نیز فعلاً اعمال نخواهد شد و زمان اجرای مجدد آن منوط به تصمیم‌گیری‌های بعدی است.

کد مطلب 6788199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها