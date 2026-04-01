اورژانس اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر ۷۰۴ مأموریت امدادی انجام شد

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز طرح سلامت نوروزی، گزارش عملکرد ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد.

وی با بیان اینکه آمار ارائه‌شده مربوط به بازه زمانی ساعت ۷ صبح ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ تا ساعت ۷ صبح ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ است، افزود: در این مدت مجموعاً ۴ هزار و ۸۳۴ تماس با سامانه اورژانس ۱۱۵ ثبت شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: از مجموع تماس‌های ثبت شده، ۷۰۴ مأموریت توسط نیروهای اورژانس انجام شد که از این تعداد ۵۰۶ مأموریت مربوط به حوادث غیرترافیکی و ۱۹۸ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت ۹ مورد بازدید نظارتی نیز توسط تیم‌های مربوطه انجام شده و موردی از فوتی ترافیکی در محل حادثه گزارش نشده است.

عابدی با اشاره به عملکرد بخش مدیریت مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی (MCMC) بیان کرد: در این بازه زمانی ۴۰۳ تماس هماهنگی ثبت شد و در مجموع ۹ هزار و ۸۱۲ نفر به اورژانس‌ها مراجعه کردند.

وی افزود: در ادامه خدمات درمانی، ۴۰ بیمار از اورژانس به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) منتقل شدند، ۵۳ بیمار از اورژانس به بخش مراقبت‌های ویژه قلب (CCU) انتقال یافتند و ۳۱ بیمار نیز در بخش‌های مراقبت ویژه تحت درمان قرار گرفتند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به اقدامات حوزه معاونت بهداشت اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱ هزار و ۸۷۱ مورد بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی انجام شده که در جریان آن ۴۲ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی صورت گرفت.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۱۶۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد، ۱۱۷۶ مورد سنجش و کنترل عوامل بهداشتی انجام گرفت و ۵۸ مورد اخطار قانونی (اخطار به مراجع صنفی) صادر شد.

عابدی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های حوزه معاونت درمان گفت: در این بازه زمانی ۹۰ بیمار در بخش‌های مختلف بیمارستانی پذیرش شدند، ۸۲ مورد پذیرش در اورژانس بیمارستانی ثبت شد، ۱۸۹ مورد خدمات درمانی سرپایی ارائه شد، ۱۲۴ عمل جراحی انجام گرفت و ۲۲۲ خدمت پاراکلینیکی نیز ارائه شده است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه معاونت غذا و دارو نیز اظهار کرد: در این مدت ۱۹ مورد بازرسی از داروخانه‌ها انجام شده، ۴ واحد تولیدی صنایع غذایی مورد بازدید قرار گرفته‌اند، نمونه‌ای برای بررسی آزمایشگاهی اخذ نشده و در مجموع ۷۵۳ مورد پاسخگویی به مشاوره‌های دارویی و کمبودهای دارویی انجام شده است.

