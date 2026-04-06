طرح‌ ترافیکی زوج و فرد در همدان لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوری از لغو اجرای طرحهای ترافیکی زوج و فرد و محدودیت تردد در معابر منتهی به میدان اصلی شهر خبر داد و گفت: این محدودیتها تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به حضور پرشور مردم در برنامههای انقلابی، بیان کرد: از آنجایی که مردم ولایتمدار ایران، بهویژه مردم همیشه در صحنه همدان، همواره در کنار انقلاب بودهاند، عوامل انتظامی و راهور با هدف تسهیل حضور و مشارکت رانندگان در تجمعها و رژههای خودرویی احتمالی، تمهیدات لازم را برای تردد آسانتر فراهم کردهاند.
گفتنی است طرح محدودیت ترافیکی زوج و فرد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ در شهر همدان اجرایی شده بود که بر اساس آن، تردد خودروها با پلاک زوج و فرد از ساعت ۱۶ تا ۲۱ امکانپذیر نبود. همچنین، تردد همه خودروهای شخصی در پنج خیابان اصلی منتهی به میدان اصلی شهر همدان نیز از همان تاریخ ممنوع اعلام شده بود.
نظر شما