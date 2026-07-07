فرماندار بوشهر:حضور باشکوه مردم در وداع با رهبر شهید تجلی وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر سه شنبه در آیین عزاداری رهبر شهید که با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی شهر بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: از نخستین لحظات اعلام خبر شهادت قائد امت مردم بوشهر با حضور در خیابان‌ها میادین و اجتماعات مردمی حماسه‌ای بزرگ و کم‌نظیر آفریدند.

وی با اشاره به حجم عظیم مشتاقان شرکت در این آیین‌ها، افزود: با توجه به استقبال بی‌نظیر مردمی تصمیم بر آن شد تا همزمان با مراسم اصلی تشییع آیین‌های نمادین در سراسر کشور برگزار شود تا همهٔ دلدادگان سهمی در این وداع تاریخی داشته باشند.

فرماندار بوشهر حضور مردم بوشهر در این آیین‌ها را ستود و تصریح کرد: مردم ولایت‌مدار بوشهر امروز نیز همچون روزهای گذشته با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر وفاداری خود را به اثبات رساندند و با رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی پیمانی تازه بستند.

وی همچنین از هم‌افزایی بی‌نظیر اقشار مختلف و دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و گفت: همهٔ گروه‌های اجتماعی با دل‌هایی هم‌اهنگ و اراده‌ای مشترک این آیین را به جلوه‌گاهی از همبستگی ملی تبدیل کردند که بی‌گمان شایستهٔ تحسین است.

فرماندار بوشهر در ادامه از تداوم برنامه‌های وداع و بزرگداشت رهبر شهید خبر داد و تأکید کرد: تلاش ما بر این بود که زمینه‌ساز حضور پرشور مردم در همه شهرها و روستاهای شهرستان بوشهر باشیم تا هیچ کس از این فیض عظیم بی‌نصیب نماند.

وی با تأکید بر عمق معنایی این حضور، خاطرنشان کرد: این استقبال سترگ تنها سوگِ فراق نیست، بلکه فریاد رسای ملتی است که با صلابت و استواری بر سر عزت استقلال و آبادی سرزمین‌شان ایستاده‌اند و با قاطعیت راهی را ادامه می‌دهند که آن رهبر شهید سرزمین ایران برایشان ترسیم کرد.

فرماندار بوشهر در بخش دیگری از سخنانش، اظهار داشت: ملت ایران با اتکا به وحدت ملی و رهبری فرزانهٔ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) گام‌های استوار خود را در مسیر پیشرفت و اقتدار ادامه خواهند داد و دشمنان هرگز نخواهند توانست در ارادهٔ پولادین این ملت خللی پدید آورند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که ایران اسلامی در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از پیش در مسیر توسعه عدالت پیشرفت و تحقق آرمان‌های تمدن نوین اسلامی گام بردارد و آینده‌ای روشن مفتخرانه و امیدبخش برای نسل‌های بعدی به یادگار گذارد.