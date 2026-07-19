مظفری: بوشهر سرزمین مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه سفر سخنگوی دولت به بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت بخصوص رهبر شهید و فرزانهی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مردم بوشهر همواره در طول تاریخ مقاومت انقلاب اسلامی، پیشگام در دفاع از تمامیت ارضی سرزمین پهناور ایران بودهاند و این روحیه دشمنستیزی، میراثی ارزشمند از شهدای گرانقدر این خطه است.
فرماندار بوشهر با اشاره به مقاومت مردم بوشهر در نقاط عطف تاریخی، تصریح کرد: ما بوشهر را پایتخت مقاومت میدانیم چراکه به جزیره خارگ مینگریم و به ۲۵۰ سال پیش برمیگردیم، میبینیم که مردم بودند که به رهبری یک مبارز مردمی به نام میرمهنا استعمارگران هلندی را در خلیج فارس شکست دادند و بعد از آن هم با انگلیسیها نبرد کردند و آنها را اخراج کردند.
وی در ادامه با اشاره به حملات دشمن به اماکن غیر نظامی، افزود: دشمنان نظام اسلامی با هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی و تأسیسات زیربنایی بار دیگر چهرهی واقعی خود را به جهانیان نشان دادند، اما مردم بوشهر با حضور پرشور و آمادگی کامل بار دیگر ثابت کردند که در برابر هرگونه تهدید ایستادگی خواهند کرد.
فرماندار بوشهر با بیان اینکه دشمنی دشمن با مردم این سرزمین ریشهدار است، گفت: دشمنی آمریکای صهیونیستی با مردم ایران به ویژه مردم جنوب کشور هیچگاه پنهان نبوده و نیست، اما این مردم آگاه همواره در برابر ظالمان ایستادهاند.
وی در ادامه با اشاره به سفر سخنگوی دولت و دیگر اعضای کابینه به استان بوشهر، این را نشان از توجه ویژه ریاست محترم جمهور ودولت وفاق به حضور در کنار مردم دانست و گفت: دولت چهاردهم با نگاه ویژه به مناطق جنوبی کشور توجه جدی به بازسازی زیرساختهای آسیبدیده دارد و حضور سخنگوی دولت در کنار مردم بوشهر آن را نشاندهندهی جایگاه رفیع مردم نزد دولت و عزم جدی برای جبران خسارتهای وارده و تقویت بنیه دفاعی و اقتصادی منطقه دانست.
فرماندار بوشهر با تأکید بر همدلی و وحدت مردم و مسئولین در دفاع سرزمین ایران، تصریح کرد: همافزایی مردم و مسئولین در عرصههای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی رمز موفقیت ایران در مقابله با تهدیدات است، مردم بوشهر با تمام وجود پای کار هستند و مسئولین نیز وظیفه دارند در کنار آنان باشند.
وی در پایان با اشاره به آمادگی کامل برای مقابله با دشمن، بیان کرد: ما با اتکا به خداوند متعال رهبری هوشمندانه و حضور حماسی مردم آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید دشمن را داریم، بوشهر سرزمین مقاومت است و این مقاومت استوار خواهد ماند.
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