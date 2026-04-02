  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

غرس نمادین «نهال امید» در دانشگاه آزاد در پی توصیه رهبری

در پی توصیه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مبنی بر کاشت «نهال امید» در روز طبیعت، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز در اقدامی نمادین چند اصله نهال در سازمان مرکزی این دانشگاه غرس کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، همزمان با فرارسیدن روز طبیعت و در لبیک به توصیه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مبنی بر کاشت «نهال امید» در سراسر کشور، دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز در محل سازمان مرکزی این دانشگاه در آیینی نمادین اقدام به غرس چند اصله نهال کرد.

این اقدام در راستای ترویج فرهنگ امیدآفرینی، پاسداشت یاد و خاطره شهدا و همچنین توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز انجام شد.

بر اساس این گزارش، رهبر انقلاب در بخشی از پیام خود به مناسبت روز جمهوری اسلامی و در آستانه روز طبیعت، با اشاره به جنایات دشمنان، بر کاشت «نهال امید» در پهنه ایران تأکید کردند تا این نهال‌ها در سال‌های آینده به درختانی پرثمر و نمادی از پویایی و استمرار حیات ملت ایران تبدیل شوند.

مراسم غرس نهال در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور جمعی از مسئولان و مدیران این دانشگاه برگزار شد

کد مطلب 6789829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      25 0
      پاسخ
      عاشق این کارهای نمادین شده ایم . شهریه ها رو نصف کنید کلاسی تشکیل نمیشود .

    پربازدیدها

    پربحث‌ها