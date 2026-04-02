۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

پیتر شف: آمریکایی‌ها درد افزایش قیمت‌ها را خواهند چشید

پیتر شف: آمریکایی‌ها درد افزایش قیمت‌ها را خواهند چشید

یک تحلیلگر بازار های جهانی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به عبور قیمت نفت برنت و وست‌تگزاس از ۱۰۹ دلار نوشت: افزایش قیمت‌ها می‌تواند فشار مشابهی بر مصرف‌کنندگان آمریکا و اروپا وارد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیتر شف یک تحلیل‌گر بین‌المللی بازارهای جهانی در شبکه ایکس از افزایش قابل توجه قیمت نفت خبر داد و نوشت که قیمت‌ها در بازار جهانی در حال جهش است.

به گفته او، نکته قابل توجه این است که نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت و نفت برنت هر دو در حال حاضر کمی بالاتر از ۱۰۹ دلار معامله می‌شوند. این وضعیت در تضاد با اوایل ماه مارس است؛ زمانی که نفت برنت با حدود ۲۳ درصد اختلاف قیمتی نسبت به نفت وست‌تگزاس معامله می‌شد.

وی همچنین تأکید کرد که با ادامه افزایش قیمت انرژی، مصرف‌کنندگان در آمریکا نیز به اندازه اروپایی‌ها فشار ناشی از گرانی را احساس خواهند کرد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

