به گزارش خبرنگار مهر، پیتر شف یک تحلیلگر بینالمللی بازارهای جهانی در شبکه ایکس از افزایش قابل توجه قیمت نفت خبر داد و نوشت که قیمتها در بازار جهانی در حال جهش است.
به گفته او، نکته قابل توجه این است که نفت خام وستتگزاس اینترمدیت و نفت برنت هر دو در حال حاضر کمی بالاتر از ۱۰۹ دلار معامله میشوند. این وضعیت در تضاد با اوایل ماه مارس است؛ زمانی که نفت برنت با حدود ۲۳ درصد اختلاف قیمتی نسبت به نفت وستتگزاس معامله میشد.
وی همچنین تأکید کرد که با ادامه افزایش قیمت انرژی، مصرفکنندگان در آمریکا نیز به اندازه اروپاییها فشار ناشی از گرانی را احساس خواهند کرد.
