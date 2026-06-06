بهای نفت در مدار صعود

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بررسی های صورت گرفته از داده‌های منتشرشده در پایگاه «اینوستینگ» (Investing) نفت برنت (Brent Crude) و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در بازه ۸ تا ۱۵ خرداد برابر با ۲۹ می تا ۵ ژوئن رشد محسوسی را تجربه کردند، در حالی که اونس جهانی طلا (Gold Spot) و اونس جهانی نقره (Silver Spot) کاهش ارزش را ثبت کردند.

قیمت نفت برنت در پایان معاملات ۸ خرداد (۲۹ می) در سطح ۹۲.۰۵ دلار در هر بشکه قرار داشت و در پایان معاملات ۱۵ خرداد (۵ ژوئن) به ۹۳.۰۹ دلار رسید.

بر اساس این داده‌ها، بیشترین قیمت ثبت‌شده نفت برنت در این بازه ۹۸.۹۹ دلار و کمترین قیمت آن ۹۱.۴۴ دلار بود. در نتیجه، نفت برنت طی هفته مورد بررسی ۱.۰۴ دلار معادل ۱.۱۳ درصد افزایش یافت و روند کلی بازار صعودی ارزیابی می‌شود.

بر اساس گزارش «سی‌ان‌بی‌سی»، بازار نفت در ابتدای هفته در شرایطی صعودی شد که معامله‌گران چشم‌انتظار نتیجه بررسی پیشنهاد آمریکا از سوی ایران برای پایان دادن به جنگ بودند. بیش از سه ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بسته باقی مانده است. تهران از زمان آغاز جنگ بخش عمده‌ای از تردد کشتی‌های غیرایرانی در خلیج فارس را متوقف کرده و این موضوع عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان را مختل کرده است.

نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز از ۸۷.۳۶ دلار در ۸ خرداد (۲۹ می) به ۹۰.۵۴ دلار در ۱۵ خرداد (۵ ژوئن) افزایش یافت.

بیشترین قیمت ثبت‌شده نفت وست تگزاس اینترمدیت در این دوره ۹۷ دلار و کمترین قیمت آن ۸۶.۳۵ دلار بود. به این ترتیب نفت آمریکا در طول هفته ۳.۱۸ دلار معادل ۳.۶۴ درصد رشد کرد و عملکردی بهتر از نفت برنت به ثبت رساند.

رویترز پیشتر گزارش داده بود که قیمت نفت افزایش یافت چراکه درگیری‌ها در خاورمیانه بار دیگر شدت گرفته و مذاکرات میان تهران و واشنگتن پیشرفت محسوسی نداشت. افزون بر این، هشدار «آژانس بین‌المللی انرژی» (IEA) مبنی بر احتمال رسیدن ذخایر جهانی نفت به سطوح بحرانی پیش از اوج تقاضای تابستانی، بر انتظارات افزایشی بازار افزود.

«سایمون پیتر ماسابنی» رئیس توسعه کسب‌وکار در «XS.com» اعلام کرد که درگیری‌های فزاینده میان آمریکا و ایران از روند کُند دیپلماسی پیشی گرفته و همین موضوع به تقویت روند صعودی قیمت نفت کمک کرده است. وی همچنین تأکید کرد که تداوم بسته ماندن تنگه هرمز فشار صعودی مداومی بر بازار نفت وارد می‌کند.

با این حال در روزهای پایانی هفته، بخشی از رشد قیمت‌ها محدود شد. طبق گزارش «سی‌ان‌بی‌سی»، معامله‌گران به تدریج نسبت به کاهش احتمال گسترش درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا خوش‌بین شدند.