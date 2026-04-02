۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

دود مشاهده شده در سطح شهر قم ناشی از آتش‌سوزی در یک کارخانه است

قم - مدیر کل مدیریت بحران استانداری قم گفت: دود مشاهده شده در سطح شهر قم ناشی از آتش‌سوزی در یک کارخانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادقی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری قم گفت: دودی که از دقایق پیش در برخی مناطق استان مشاهده می‌شود ناشی از آتش سوزی در یک کارخانه تولید پلاستیک است.

این آتش سوزی در حال حاضر تحت کنترل است و عوامل آتش نشانی قم در محل مشغول فعالیت هستند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها