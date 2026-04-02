فیلمبرداری نزدیک محل بمباران؛ سوگند برای ایستادگی در مقابل دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، علی سرآهنگ کارگردان اپیزود «خون سبز» از سریال «اهل ایران» همزمان با ساخت این اثر در یادداشتی به حضور در این پروژه و ایستادگی در برابر دشمن پرداخت.
متن یادداشت به شرح زیر است:
«لطف خدا شامل حالم شد تا قدمی در ساخت سریال «اهل ایران» بردارم.
در طول کار چندین بار اطراف محل فیلمبرداریام مورد حمله دشمن قرار گرفت که با شجاعت مثال زدنی عوامل و بازیگران خوبم خللی در فرایند کار ایجاد نشد.
به میوه دل خانواده معظم شهدا که تقدیم وطن شد،
به لحظه خستگی کادر درمان
امدادگران
و کارگرانی که پای خط تولید کشور ایستادهاند
قسم یاد میکنیم که در برابر دشمن ایستادگی کنیم.
به امید پیروزی و آینده ای بهتر.»
سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیهکنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، در ۱۴ قسمت ساخته و به زودی عرضه میشود. مهدی یزدانیخرم نیز سرپرست نویسندگان این اثر است.
