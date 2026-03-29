به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدانی خرم سرپرست نویسندگان سریال «اهل ایران» و دارنده سیمرغ بهترین فیلمنامه چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم «نیم‌شب» یادداشتی درباره حس و حال نگارش این اثر همزمان با جنگ رمضان و بمباران تهران نوشت که به شرح زیر است:

«قصه‌های مجموعه‌ «اهل ایران» روایت‌هایی‌ است درباره‌ اهلِ ایران‌بودن در زمانه‌ نبرد با دشمن. بهرام بیضایی بزرگ روزگاری به ما آموخت «ایرانی‌بودن مسئولیت دارد» و این فیلم‌ها گوشه‌ای از ادای این مسئولیت ماست. داستان‌هایی مختلف که نقطه‌ اشتراک آنها روایت «ایرانی ماندن» است در هنگامه‌ای که ذهن مملو از اخبار خوب و ناخوب است و چهره‌ هم‌وطنانِ غرقه در خون در حافظه‌مان حک شده. پس ما نویسندگان این آثار بر آن شدیم که خون و شرف و زندگی را روایت کنیم که اگر درنظر آید «ایران» را روایت کرده‌ایم.

نوشتن درحالی‌که صدای بمب و پدافند از دور و نزدیک می‌آید همان خونی است که در جان این داستان‌ها روان شده و خون حافظه است و ما نیز خواسته‌ایم خونِ ایران باشیم.»

سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، در ۱۴ قسمت ساخته و به زودی عرضه می‌شود.