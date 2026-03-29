۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

نقطه‌ اشتراک «اهل ایران» ایرانی ماندن است؛ ایرانی‌بودن مسئولیت دارد

نقطه‌ اشتراک «اهل ایران» ایرانی ماندن است؛ ایرانی‌بودن مسئولیت دارد

مهدی یزدانی خرم سرپرست نویسندگان سریال «اهل ایران» در یادداشتی از حس و حال این روزهای وطن و این اثر گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدانی خرم سرپرست نویسندگان سریال «اهل ایران» و دارنده سیمرغ بهترین فیلمنامه چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم «نیم‌شب» یادداشتی درباره حس و حال نگارش این اثر همزمان با جنگ رمضان و بمباران تهران نوشت که به شرح زیر است:

«قصه‌های مجموعه‌ «اهل ایران» روایت‌هایی‌ است درباره‌ اهلِ ایران‌بودن در زمانه‌ نبرد با دشمن. بهرام بیضایی بزرگ روزگاری به ما آموخت «ایرانی‌بودن مسئولیت دارد» و این فیلم‌ها گوشه‌ای از ادای این مسئولیت ماست. داستان‌هایی مختلف که نقطه‌ اشتراک آنها روایت «ایرانی ماندن» است در هنگامه‌ای که ذهن مملو از اخبار خوب و ناخوب است و چهره‌ هم‌وطنانِ غرقه در خون در حافظه‌مان حک شده. پس ما نویسندگان این آثار بر آن شدیم که خون و شرف و زندگی را روایت کنیم که اگر درنظر آید «ایران» را روایت کرده‌ایم.

نوشتن درحالی‌که صدای بمب و پدافند از دور و نزدیک می‌آید همان خونی است که در جان این داستان‌ها روان شده و خون حافظه است و ما نیز خواسته‌ایم خونِ ایران باشیم.»

سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، در ۱۴ قسمت ساخته و به زودی عرضه می‌شود.

    • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      مرگ بر وطن فروش خائن
    • به IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      مسلمان بودن مهم تر از همه چیز است

