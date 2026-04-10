۲ قسمت از سریال «اهلِ ایران» عرضه شد؛ صدای مردم در زمانه‌ جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با موج اول انتشار سریال «اهل ایران»، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، پوستر این اثر با طرحی از روح‌الله مختاری منتشر شد.

۲ قسمت نخست «اهل ایران» امروز جمعه ۲۱ فروردین در پلتفرم‌ شیدا در دسترس مخاطبان قرار گرفته که شامل اپیزودهای «رستگاری در گاندی» به کارگردانی محسن بهاری و «خون سبز» به کارگردانی علی سرآهنگ است.

در خلاصه داستان اپیزود «خون سبز» آمده است: پرچم ایران بالای همه پرچم‌های دنیاست ...

کاظم هژیرآزاد، حسام شهیدی، زهرا رادمهر، لیمان رشیدی، نیما حیدری، محمد معدلت، مصطفی ابراهیمی، عباس اصانلو، محمدرضا طالب زاده و نادر مشایخی در این اپیزود نقش‌آفرینی می‌کنند.

در خلاصه داستان اپیزود «رستگاری در گاندی» آمده است: دفعه بعد که خواستی خودکشی کنی، یادت باشه که صد نفر جونشون دراومد تا تو زنده بمونی ...

مهدی جعفری و نسیم داداشی در این اثر ایفای نقش می‌کنند.

موج اول این سریال به کادر درمان، هلال احمر و مردم پایدار ایران تقدیم شده است.

سریال «اهلِ ایران» که در مرکز سریال سوره تولید شده و مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان آن است، دارای قصه‌هایی مختلف از جریان زندگی در بحبوحه آتش و جنگ است که نقطه‌ اشتراکِ آنها «ایرانی‌ماندن» است.

سریال «اهلِ ایران» هر هفته روزهای جمعه ساعت ٨ صبح منتشر خواهد شد.