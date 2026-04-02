به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان و الکساندر اسکوب رئیسجمهور فنلاند، امروز پنجشنبه (۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵) به صورت تلفنی گفتوگو کردند.
پزشکیان در این گفتوگو با تشریح ابعاد تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، ضمن تصریح بر اینکه متجاوزین برای دومین بار ظرف ۹ ماه اخیر در میانه یک روند دیپلماتیک به ایران حمله کرده و هزینههای سنگین انسانی و مادی بر مردم ایران تحمیل نمودهاند، گفت: پیامدهای مخرب این جنگ غیرقانونی محدود به ایران یا منطقه نیست بلکه کل جهان به خاطر اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل مجبور به پرداخت هزینه شده است.
رئیسجمهور در این گفت وگوی تلفنی افزود: متجاوزین حقوق بینالملل و حاکمیت قانون در جهان را هدف قرار دادهاند و بنابراین همه دولتها موظف به واکنش قاطع در قبال این تجاوز نظامی هستند.
پزشکیان با انتقاد از عملکرد اتحادیه اروپایی در قبال قانونشکنی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: در حالیکه معدودی از کشورهای اروپایی موضع مسئولانهای داشتهاند بسیاری نیز رویکردی منفعلانه و حتی جانبدارانه در قبال این تجاوز و جنایات ارتکابی از جمله کشتار کودکان و حمله به زیرساختهای های ایران، اتخاذ کردهاند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
رئیسجمهور با تأکید بر حق ذاتی ایران در دفاع مشروع، اظهار داشت: ایران به دنبال گسترش تنش و جنگ در منطقه نیست لیکن تردیدی در دفاع از منافع و امنیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود ندارد.
پزشکیان افزود: اقدامات ایران در منطقه در واکنش به استفاده دشمن از سرزمین و امکانات کشورهای منطقه است و هیچ دشمنی با همسایگانمان نداریم.
رئیسجمهور ضمن رد هرگونه مداخله خارجی در ترتیبات تنگه هرمز، اضافه کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و به طور طبیعی شناورهای متخاصم و مشارکتکنندگان در تجاوز نمیتوانند از این آبراه برای تداوم حملاتشان علیه ایران استفاده کنند و این تصمیم مبتنی بر حقوق بینالملل است.
همچنین رئیسجمهور فنلاند نیز در این گفتوگو با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، بر ضرورت استفاده از دیپلماسی جهت توقف جنگ تاکید کرد و آمادگی کشورش را برای هرگونه مساعدت در این زمینه اعلام کرد.
