۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

پزشکیان: حملات آمریکا و اسرائیل نقض صریح حقوق بین‌الملل است

پزشکیان: حملات آمریکا و اسرائیل نقض صریح حقوق بین‌الملل است

پزشکیان در تماس با رئیس‌جمهور فنلاند تأکید کرد تجاوزهای اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و نیازمند واکنش قاطع جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان و الکساندر اسکوب رئیس‌جمهور فنلاند، امروز پنجشنبه (۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵) به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

پزشکیان در این گفت‌وگو با تشریح ابعاد تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، ضمن تصریح بر اینکه متجاوزین برای دومین بار ظرف ۹ ماه اخیر در میانه یک روند دیپلماتیک به ایران حمله کرده و هزینه‌های سنگین انسانی و مادی بر مردم ایران تحمیل نموده‌اند، گفت: پیامدهای مخرب این جنگ غیرقانونی محدود به ایران یا منطقه نیست بلکه کل جهان به خاطر اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل مجبور به پرداخت هزینه شده است.

رئیس‌جمهور در این گفت وگوی تلفنی افزود: متجاوزین حقوق بین‌الملل و حاکمیت قانون در جهان را هدف قرار داده‌اند و بنابراین همه دولت‌ها موظف به واکنش قاطع در قبال این تجاوز نظامی هستند.

پزشکیان با انتقاد از عملکرد اتحادیه اروپایی در قبال قانون‌شکنی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: در حالیکه معدودی از کشورهای اروپایی موضع مسئولانه‌ای داشته‌اند بسیاری نیز رویکردی منفعلانه و حتی جانبدارانه در قبال این تجاوز و جنایات ارتکابی از جمله کشتار کودکان و حمله به زیرساخت‌های های ایران، اتخاذ کرده‌اند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

رئیس‌جمهور با تأکید بر حق ذاتی ایران در دفاع مشروع، اظهار داشت: ایران به‌ دنبال گسترش تنش و جنگ در منطقه نیست لیکن تردیدی در دفاع از منافع و امنیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود ندارد.

پزشکیان افزود: اقدامات ایران در منطقه در واکنش به استفاده دشمن از سرزمین و امکانات کشورهای منطقه است و هیچ دشمنی با همسایگانمان نداریم.

رئیس‌جمهور ضمن رد هرگونه مداخله خارجی در ترتیبات تنگه هرمز، اضافه کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و به طور طبیعی شناورهای متخاصم و مشارکت‌کنندگان در تجاوز نمی‌توانند از این آبراه برای تداوم حملاتشان علیه ایران استفاده کنند و این تصمیم مبتنی بر حقوق بین‌الملل است.

همچنین رئیس‌جمهور فنلاند نیز در این گفت‌وگو با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، بر ضرورت استفاده از دیپلماسی جهت توقف جنگ تاکید کرد و آمادگی کشورش را برای هرگونه مساعدت در این زمینه اعلام کرد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      لوله‌های انتقال نفت خلیج فارس نباید در امان باشند؛ باید شوک انرژی ایجاد کنیم اگر به عسلویه، پالایشگاه‌های گازی یا صنعت فولاد ایران حمله شود، پاسخ درست ایران حمله به تاسیسات نفتی منطقه است تا قیمت نفت بالا برود. اگر به عسلویه، پالایشگاه‌های گازی یا صنعت فولاد ایران حمله شود، پاسخ درست ایران حمله به تاسیسات نفتی منطقه است تا قیمت نفت بالا برود یعنی برای ایجاد بازدارندگی زیرساختی، افزایش هزینه برای طرف مقابل باید از مسیر انرژی باشد.
    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      حملات آمریکا و اسرائیل نقض صریح حقوق بین‌الملل است ولی اما متأسفانه دونالد ترامپ جنایتکار درک نمی کند، نمی داند، نمی فهمد و توجه نمی کند.
    • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ما باید با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها بگیریم

