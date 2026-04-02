به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیسجمهور، با اشاره به پایان تعطیلات نوروزی اعلام کرد که بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ همچنان ملاک عمل تمامی دستگاههای اجرایی خواهد بود.
او تأکید کرد دستگاهها موظفاند مطابق ضوابط پیشین، از جمله نحوه حضور و دورکاری کارکنان و بهکارگیری نیروهای ضروری، برنامهریزی کنند تا ارائه خدمات عمومی بدون وقفه ادامه یابد.
رفیعزاده هدف اصلی این بخشنامه را «تداوم خدمات به مردم و حفظ آرامش و امنیت روانی کارکنان» عنوان کرد و گفت مفاد مربوط به اولویتبندی دورکاری و مأموریتهای اداری همچنان معتبر است.
وی همچنین با اشاره به تفاوت شرایط در استانهای مختلف افزود استانداران در چارچوب همین بخشنامه اختیار دارند نحوه فعالیت ادارات استان را تعیین کنند؛ اقدامی که به گفته او نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در خدماترسانی دارد.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد استمرار هماهنگی دستگاهها طبق ضوابط ابلاغی، موجب مدیریت بهتر مراجعات مردمی و ارائه خدمات ضروری با کمترین اختلال شده است.
