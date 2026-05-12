ساعات کاری ادارات از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه سازمان استخدامی با استناد به مصوبه شماره ۱۱۷۷۴ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیئت وزیران و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و همچنین تأمین آسایش عمومی و استمرار خدماترسانی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
بر اساس این بخشنامه، ساعات آغاز و خاتمه کار تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی از تاریخ ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.
مطابق مفاد این ابلاغیه، ساعات کاری واحدهای عملیاتی خدماترسان که بهطور مستقیم به مردم خدمت ارائه میکنند، از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و همچنین بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل دانشگاهها و بیمارستانها، مطابق با ردیفهای (۴) و (۶) جدول بند (۱) تصویبنامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱هـ مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
در این بخشنامه همچنین پیشبینی شده است که استانداران در شرایط اضطراری، به منظور تداوم خدمات عمومی و حفظ ایمنی کارکنان، بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور درباره میزان حضور کارکنان دستگاههای اجرایی در محل کار تصمیمگیری کنند.
بر اساس این ابلاغیه، مفاد ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری لازمالاجرا بوده و در سایر موارد مربوط به تنظیم ساعات کاری از جمله دورکاری و شناوری نیز دستگاهها باید مطابق تصویبنامه شماره ۲۶۰۹۸/ت۶۴۱۶۴هـ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیئت وزیران عمل کنند.
همچنین تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند یک ساعت پیش از پایان وقت اداری و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار، نسبت به خاموش کردن سامانههای سرمایشی اقدام کنند.
در این بخشنامه تأکید شده است شهرداریهای سراسر کشور نیز برنامهریزی لازم را برای بهرهگیری حداکثری از ناوگان حملونقل عمومی درونشهری متناسب با ساعات جدید فعالیت دستگاههای اجرایی انجام دهند.
