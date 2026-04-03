به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندانی چون ‌رسول علیزاده، رضا میرکریمی، حسین پاکدل، بابک خواجه‌پاشا و نغمه ثمینی نسبت به یاوه‌گویی های روز گذشته دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران واکنش نشان دادند.

رسول علیزاده: با خراب کردن پل‌های این سرزمین ما به ریشه برمی‌گردیم

رسول علیزاده طراح صحنه و لباس در واکنش به یاوه‌گویی‌های اخیر ترامپ یادداشتی نوشت.

متن یادداشت وی بدین شرح است:

«زمانی که شما برای گرم کردن خود حتی به کشف سنگ چخماق هم نرسیده بودید، ما از سنگ و ساروج پل‌هایی می‌ساختیم که هنوز بعد از گذر از هزاران سال می‌توان از آنها گذشت؛ پل دزفول، پلدختر، پل جی، پل لاتیدان و ...

با خراب کردن تمام پل‌ها و پیوندهای این سرزمین، ما باز به ریشه برمی‌گردیم چرا که ریشه ما همان ستون‌های تمدنی است که تاریخ جهان بر آن استوار شده و شما تنها عابران بی‌ریشه‌ای هستید که در مسیر تاریخ سرافکنده و ننگین از آن می‌گذرید.»

واکنش میرکریمی به شهادت تنگسیری

رضا میرکریمی کارگردان سینما در واکنش به شهادت دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نوشت: «زنده و جاوید باد نام و یاد سردار شجاع ایرانی شهید رئیسعلی‌رضا دلواری‌تنگسیری»

حسین پاکدل: مراقب ترفندهای کهنه جنگی باشیم

حسین پاکدل بازیگر سینما و تئاتر نیز متنی را درباره واکنش‌های برخی به تقابل حملات دشمن و نیروهای دفاعی کشور نوشت: «به شکل طبیعی، محض امنیت و آسایش خود و خانواده و برای اینکه دزد، جانی، غریبه و متجاوز به حریم خانه‌وکاشانه و محل کسب‌وکار ما ورود نکند، با صرف هزینه زیاد جای‌جای و در هر زاویه آخرین نوع دزدگیر و دوربین و این قسم وسایل پیشگیری نصب می‌کنیم. بعضی سگ‌های شکاری خاص برای ویلا و باغ‌شان می‌خرند. در موارد زیادی نگهبان تمام‌وقت به کار می‌گیرند. کار پسندیده، عاقلانه و بسیار لازم است.

طبعا احدی در این امر تردید نمی‌کند. حالا اگر کسانی آن امکانات را به عمد از کار بیندازند و زمینه برای سرقت اموال و آسیب به اهل بی‌پناه‌شده خانه یا محل کسب فراهم شود تا کوچک و بزرگ از دم مورد تعرض قرار گیرند و دار و ندار را به یغما برند، آدم متعادل، اهل محل یا دوست و کسی از بستگان کوچک‌ترین اظهار خوشحالی می‌کند؟ اگر کرد به او چه می‌گویید و اسم او و کارش را چه می‌گذارید؟

برای این مملکت پهناور و پرنعمت که حکم خانه جمعی ما ایرانیان را دارد امر مراقبت و دفاع به مراتب واجب‌تر و ضروری‌تر است. حالا فکر کنید معدودی کودک، بی‌فکر، بی‌خبر، کینه‌ورز یا اجیرشده توسط بیگانه، از این که دشمنانی در حد و اندازه آمریکا و اسرائیل با کمک و همراهی رهبران بی‌اراده، وابسته، فرصت‌طلب، بزدل و بی‌خرد چند کشور دیگر به خانه بزرگ و زیبای ما، این میراث کهن تجاوز کرده‌اند و دم به ساعت نیروها و امکانات دفاعی ما را همراه با زیرساخت‌ها، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، کوچه‌خیابان، محل‌های کسب و مسکونی و ... هدف قرار داده مردم عزیزمان را به خاک و خون می‌کشند، ملت، چگونه این بلاهت و خیانت را باور کند که قلیلی وطن‌فروش از راه دور ابلهانه اظهار خوشحالی کنند و یا پادوهایی که: این‌ها به عنوان منجی تنها پایگاه‌های نظامی را می‌زنند، به مردم کاری ندارند. هر خسارتی می‌زنند با وقاحت می‌گویند پایگاه نظامی بوده است.

حتی اگر این‌گونه باشد که مطلقا نیست، این خودفروشان سست‌ منطق فکر نمی‌کنند وقتی نیروهای مسلح کشور با امکانات و پایگاه‌های استراتژیک بازدارنده دشمن منهدم و مملکت بی‌دفاع شد، این دزدان حریص متجاوز به راحتی هرچه هست و نیست را غارت نموده و مردم را به بهانه‌های واهی قتل‌عام می‌کنند؟ کاری که به دفعات با کشورهای دیگر کرده‌اند و غیر از ایجاد جنگ‌های داخلی بی‌پایان، برای چند نسل ناامنی، تفرقه، فقر و فلاکت، تجزیه، میلیون‌ها کشته و زخمی، بیمار روانی، آواره، انحطاط و عقب‌ماندگی و ...

از طرف دیگر مگر نیروهای مسلح ما از کره دیگری آمده‌اند؟ تماما با بودجه متعلق به عموم ما سازمان یافته و تجهیز شده‌اند. این مدافعان تک‌تک از خود ما و مثل ما هستند. فرماندهان و سربازان و درجه‌داران ما، همسایگان، فامیل، دوست، همشهری و هم‌وطن ما هستند که این‌طور محکم ایستاده و با جان و دل از تمامیت کشور در مقابل این هجوم هدف‌دار دفاع می‌کنند. این‌ها که بیش از همه در معرض خطرند، خانواده خصوص فرزندانشان که به مراتب بیشتر از ما نگرانی و اضطراب دارند؛ هم از دوری آنها و هم احتمال بیشتر شهادتشان. ضمن آن که خانواده آن‌ها هم عین ما و در کنار ما زیر همین بمباران‌ها زندگی می‌کنند.

دشمن با برنامه دقیق و بسیار حساب‌شده، از مدت‌ها قبل و پس از دفاع غافلگیرکننده و پی‌گیر با پاسخ کوبنده‌ای که باعث اعجاب و حیرت جهان و سبب تحقیر و پرت‌وپلاگویی دشمن شده است، ذهن بعضی را به نفع خود تسخیر کرده و جهت داده و با برچسب‌های ناروا، فرماندهان خبره و دانشمندان دفاعی را هدف ترور فیزیکی و مدافعان مظلوم کشور ما را مورد لعن، تمسخر و حمله تبلیغاتی شدید قرار داده است تا آن‌ها را در منظر عام بی‌قدر و دلسرد کند. غافلان، ناآگاهانه و احساسی و جاسوسان وطن‌فروش آگاهانه با این امر ناپسند و ضد امنیت ملی همراه شده به گسترش آن دامن می‌زنند.

در این روزهای سرنوشت‌ساز بیش از پیش باید مراقب این ترفندهای کهنه جنگی باشیم.

تک‌تک ما ایرانیان، با تمام نقد و انتقادهای به‌حق، اختلاف نظرها، دیدگاه‌ها، سلایق، دین و مکتب و مرام، رنگ و لهجه و قوم و قبیله و سطح درآمد و... ایرانی هستیم و با تک‌تک سلول‌ها وطن‌پرست. همه با هم در پناه مرزهای این کشتی بزرگ متین به نام نامی ایران هستیم. بی‌شک هرگونه خلل و شکاف در اتحاد آن خدای ناکرده همه را غرق می‌کند. چیزی که دشمن مکار در گل فروماند، لجوجانه در پی آن است»

بابک خواجه پاشا: تمدن را با بمب نمی‌شود نابود کرد

بابک خواجه‌پاشا کارگردان سینما در واکنش به حرف‌های رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: «لطفاً تعریف دقیق‌تری بده. ما زیاد آشنایی با عصر حجر نداریم. ایران در تمدن زاده شده است. تمدن را با بمب نمی‌شود نابود کرد کابوی»

نغمه ثمینی: ما را نمی‌شود به عصر حجر برگرداند

نغمه ثمینی استاد دانشگاه، نمایشنامه‌نویس و فیلمنامه‎نویس در واکنش به توهین‌ رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران نوشت: «می‌شود توهین را شنید و خود را به نشنیدن زد. این توهین اما بعد از دو روز از ذهن و جان من نمی‌رود. ما را نمی‌شود به عصر حجر برگرداند.

زمان حافظ نیروگاه برق نبوده اما حافظ تمدن را به کمال سروده: در غنچه هنوز و صدت عندلیب است.»

اینها کمک‌تون به مردم ایران بود؟

علیرضا صمدی کارگردان «صحنه‌زنی» در صفحه شخصی خود نوشت:

«زدن انستیتو پاستور

زدن پل عبور و مرور مردم

زدن کارخانه‌های تولید دارو

اینها کمکتون به مردم ایران بود؟

خدا لعنتون کند که داشته‌های ملتی را که با سختی زیر بار تحریم ساخته بودند، نابود کردید.»

برو به جهنم

الهام اخوان بازیگر سینما و تلویزیون نیز نوشت:

«آری من فرزند این خاکم

این امپراطوری که از عصری که تو نامش را حجر خواندی، مدیر جهان بود

فرزند این خاکم

از مرکز همین خاک

با زبان زرتشتی راجی

آن زمان که نه تو نه هم پالگی‌هایت

زبان نمی‌دانستید

پس برو به جهنم!»

دختر ایرانم و گردآفریدم

⁨پردیس احمدیه بازیگر سینما نیز با انتشار بخشی از نمایش «نبرد رستم و سهراب» نوشت:

«من دختر ایرانم و گُردآفریدم

این مرز را با خون برایت خط کشیدم

زنجیره جان برادرهاست این مرز

تا ما نفس داریم پابرجاست این مرز

در کشور شیران اگر پا می‌گذاری

از خویشتن جان را فقط جا می‌گذاری.»

ننگ بر آنان که جشن می‌گیرند

کامران حجازی تهیه کننده فیلم «مرد بازنده» نیز با انتشار تصویری از تلاش امدادگران برای نجات یک هموطن در این باره نوشت:

«ننگ بر کسی که از وضعیت وطن و هم وطن‌اش را جشن بگیرد.

درود بر شرف آدم‌های پای کار این روزهای ایران.»