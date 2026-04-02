۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

حمله موشکی گسترده یمنی‌ها به سرزمین‌های اشغالی

منابع خبری صهیونیستی از رصد و وقوع یک حمله موشکی گسترده از سمت یمن به مقصد اراضی اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه داخلی و ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک حمله موشکی گسترده از سمت یمن به سوی سرزمین‌های اشغالی شناسایی و رصد شده است.

طبق این گزارش، پس از شناسایی موشک‌ها، هشدار زودهنگام صادر شد.در ادامه عنوان شد که هدف این حمله منطقه راهبردی «دیمونا» در جنوب و همچنین تعدادی از شهرک‌های صهیونیست‌نشین بوده است.

هم‌زمان با این رخداد، آژیرهای خطر در مناطق وسیعی از جمله قدس اشغالی، بحرالمیت و بخش‌هایی از شمال جولان اشغالی به صدا درآمد.

ارتش رژیم صهیونی نیز اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی این رژیم برای مقابله با این موشک‌ها فعال شده‌اند.

شبکه ۱۳ و رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نظامی مدعی رهگیری موشک‌های یمنی در آسمان منطقه شدند.

بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح یمن

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: اهداف حیاتی دشمن در یافا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار دادیم.

سریع در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ادامه حمایت و پشتیبانی از جبهه‌های مقاومت و جهاد در عراق، ایران، فلسطین و لبنان، با توکل به خداوند دست به یک عملیاتی نظامی با شلیک چندین موشک بالستیک علیه اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی در منطقه یافا در فلسطین اشغالی زده است.

در این بیانیه آمده است که این عملیات در هماهنگی با نیروهای مقاومت در ایران و حزب ‌الله لبنان انجام شده و با موفقیت به اهداف خود دست یافته است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که مداخله نظامی آن‌ها در این نبرد مهم و استثنایی به ‌صورت تدریجی ادامه خواهد داشت و این مداخله به این سطح محدود نخواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که سطح و نحوه ادامه این مداخله بستگی به تشدید یا کاهش تنش‌ها از سوی دشمن خواهد داشت.

سریع همچنین با تقدیر از نیروهای مقاومت در لبنان، عراق، ایران و فلسطین، تاکید کرد که این نیروها در دفاع از کرامت امت اسلامی ایستادگی کرده و در برابر طرح‌های غربی-صهیونیستی که کشورهای منطقه را هدف قرار داده، با صلابت مقاومت می‌کند.

    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      همزمانی برخورد موشک ها و پهپادها یکی از ضروریات حملات است. ضروریات یکپارچه دیگر شامل عملیات سایبری و عملیات خرابکاری جهت ایجاد اختلال در زیرساخت و عملیات دشمن، ترکیب و ترتیب توالی هوشمندانه نوع موشک و پهپاد، پاکسازی یا ناامن سازی مسیر پرتابه های کروز و پهپاد خودی و همچنین آسمان دشمن با مهمات پرسه زن قبل از حمله، پایش سمعی و بصری آسمان بویژه مسیر تردد پهپاد و موشک کروز خودی توسط زنجیره مخبر انسانی و ایجاد هماهنگی عملیاتی جهت اجرای پاک کردن و ناامن ساختن آسمان برای هواگردهای دشمن
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      طرق مقدور (بطور مثال اجرای عملیات فریب در منطقه ای دیگر)، انتقال پرتابه ها به نزدیک ترین فاصله ممکن به خاک دشمن، تغییر مسیر پرتابه ها به مناطق مطمئن تر مثل دریا و بیابان، کاربرد پرتابه های ضد رادارَ و پنهانکار، افزایش تعداد پرتابه ها و تعداد موج های عملیاتی و کاهش فاصله زمانی بین آنها، عملیات جنگال بر علیه هواگردها و سامانه های ارتباطی و تجهیزات پدافندی دشمن، برنامه ریزی عملیات دفاعی و هجومی بر مبنای امکانات و کیفیت پوشش های فضایی دشمن، لحاظ کردن همکاری اطلاعاتی با دشمن بویژه از سوی همسایگان در

