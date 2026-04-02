به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه داخلی و ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک حمله موشکی گسترده از سمت یمن به سوی سرزمین‌های اشغالی شناسایی و رصد شده است.

طبق این گزارش، پس از شناسایی موشک‌ها، هشدار زودهنگام صادر شد.در ادامه عنوان شد که هدف این حمله منطقه راهبردی «دیمونا» در جنوب و همچنین تعدادی از شهرک‌های صهیونیست‌نشین بوده است.

هم‌زمان با این رخداد، آژیرهای خطر در مناطق وسیعی از جمله قدس اشغالی، بحرالمیت و بخش‌هایی از شمال جولان اشغالی به صدا درآمد.

ارتش رژیم صهیونی نیز اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی این رژیم برای مقابله با این موشک‌ها فعال شده‌اند.

شبکه ۱۳ و رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نظامی مدعی رهگیری موشک‌های یمنی در آسمان منطقه شدند.

بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح یمن

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: اهداف حیاتی دشمن در یافا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار دادیم.

سریع در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ادامه حمایت و پشتیبانی از جبهه‌های مقاومت و جهاد در عراق، ایران، فلسطین و لبنان، با توکل به خداوند دست به یک عملیاتی نظامی با شلیک چندین موشک بالستیک علیه اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی در منطقه یافا در فلسطین اشغالی زده است.

در این بیانیه آمده است که این عملیات در هماهنگی با نیروهای مقاومت در ایران و حزب ‌الله لبنان انجام شده و با موفقیت به اهداف خود دست یافته است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که مداخله نظامی آن‌ها در این نبرد مهم و استثنایی به ‌صورت تدریجی ادامه خواهد داشت و این مداخله به این سطح محدود نخواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که سطح و نحوه ادامه این مداخله بستگی به تشدید یا کاهش تنش‌ها از سوی دشمن خواهد داشت.

سریع همچنین با تقدیر از نیروهای مقاومت در لبنان، عراق، ایران و فلسطین، تاکید کرد که این نیروها در دفاع از کرامت امت اسلامی ایستادگی کرده و در برابر طرح‌های غربی-صهیونیستی که کشورهای منطقه را هدف قرار داده، با صلابت مقاومت می‌کند.