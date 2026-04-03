اعتراف نهادهای اطلاعاتی آمریکا به توان پهپادی و موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیانان این گزارش را بامداد جمعه به نقل از سه منبع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا منتشر کرد.
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا ممکن است شامل پرتابگرهایی باشد که در حال حاضر در دسترس نیستند، از جمله پرتابگرهایی که در پی حملات زیر زمین قرار گرفتهاند و نابود نشدهاند.
دو منبع مطلع از ارزیابی اطلاعاتی آمریکا گفتند، هنوز هزاران پهپاد ایرانی باقی است.
به گفته این منابع، گزارش اطلاعاتی آمریکا که در روزهای اخیر تهیه شده است، نشان میدهد که درصد زیادی از موشکهای کروز دفاع ساحلی ایران همچنان دستنخورده است.
این ارزیابی اطلاعاتی حاکی است که ایران علاوه بر پرتابگرهای موشکی، شمار زیادی موشک را نیز در اختیار خود حفظ کرده است.
دو منبع آگاه به سیانان گفتند که قابلیت زیرزمینی شدن علت اصلی کاهش نیافتن زیاد پرتابگرهای ایران است. ایران شبکه گسترده ای از پرتابگرهای خود را حفظ کرده و هدف قرار دادن آنها دشوار است.
این دو منبع افزودند که ایران در جابجایی سکوهای سیار و شلیک از آنها موفقیت داشته است و همین امر ردیابی پرتابگرها را دشوار کرده است. آمریکا در مورد یمن نیز با همین چالش روبرو بوده است.
به گزارش سیانان، این ارزیابی اطلاعاتی در حالی تهیه شده است که آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز به تقلا افتاده و در محافل خصوصی اذعان کرده است که نمیتواند تا پیش از پایان جنگ این آبراهه حیاتی را باز کند.
یک منبع آگاه از این ارزیابی اطلاعاتی گفت که قابلیت موشکهای کروز ساحلی ایران تا حد زیادی همچنان دستنخورده است زیرا این قابلیت در کانون توجه حملات آمریکا قرار نداشته است و تمرکز آن معطوف به مقابله با قدرت آتشی است که به سمت متحدان آمریکا در منطقه میرود. اما این قابلیتها نیز احتمالا به زیر زمین رفتهاند و یافتن آنها دشوار است.
به نوشته سیانان، این اطلاعات در مقایسه با ارزیابیهای کلی دونالد ترامپ رئیس جمهور و سایر مقامهای آمریکایی از پیروزی نظامی، تصویر دقیقتری از قابلیتهای مداوم ایران ارائه میدهد.
آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش گفت: منابع ناشناس به شدت میخواهند که به رئیس جمهور حمله کنند و اقدامات باورنکردنی ارتش آمریکا در رسیدن به اهداف عملیات خشم حماسی را کم ارزش جلوه دهند.
شان پارنل سخنگوی وزارت جنگ آمریکا نیز گزارش سیانان را «کاملا اشتباه» خواند.
