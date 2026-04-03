به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رسانه ای سید عمار حکیم، این پیام توسط سید قاسم موسوی، به نمایندگی از سید عمار حکیم و با همراهی هیاتی از عشائر عراق، در نماز جمعه اهواز قرائت شد.

حکیم در این پیام با اشاره به شرایط حساس منطقه تأکید کرد که تجاوز به جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک درگیری محدود نیست، بلکه حلقه‌ای از پروژه‌ای بزرگ برای تحمیل اراده خارجی، تضعیف حاکمیت کشورها و تغییر ساختار منطقه به نفع سلطه‌گران است.

وی با اعلام همبستگی صریح با ایران تصریح کرد که این حمایت، برخاسته از اصول ثابت اخلاقی و سیاسی است و تجاوز به هر کشور و نقض حاکمیت آن را مردود دانست.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با تأکید بر جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای گفت که جمهوری اسلامی ایران کشوری حاشیه‌ای نیست، بلکه رکن اساسی در ایجاد توازن منطقه‌ای و واقعیتی ثابت در جغرافیای سیاسی و معنوی منطقه به‌شمار می‌رود و حذف یا تضعیف آن ممکن نیست.

وی همچنین تأکید کرد که ایران را نمی‌توان با حمله نظامی، محاصره یا فشار به زانو درآورد و کسانی که چنین تصوری دارند، دچار خطای راهبردی هستند.

حکیم با اشاره به تجربه تاریخی ملت‌ها خاطرنشان کرد که کشورهایی با رهبری استوار و آگاهی عمیق، در برابر فشارها تسلیم نمی‌شوند و جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای از این الگو است که توانسته انسجام خود را در سخت‌ترین شرایط حفظ کند.

وی در بخش دیگری از پیام خود، یاد حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید جمهوری اسلامی را گرامی داشت و از نقش و ایستادگی وی در دفاع از استقلال و حاکمیت یاد کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای جنگ، هشدار داد که گسترش درگیری‌ها نه‌تنها به حل بحران‌ها کمک نمی‌کند بلکه منطقه را به سمت تنش‌های گسترده‌تر، ناامنی و بی‌ثباتی سوق می‌دهد و امنیت ملت‌ها و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.

حکیم تأکید کرد که دفاع از جمهوری اسلامی ایران در این شرایط، در واقع دفاع از ثبات کل منطقه است و افزود که تجاوز به ایران نه‌تنها بازدارندگی ایجاد نمی‌کند بلکه موج جدیدی از بحران و تنش را رقم خواهد زد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان با تأکید بر حمایت از حق ایران در دفاع از خود، تصریح کرد که ایستادگی جمهوری اسلامی مایه عزت ملت‌های منطقه است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.