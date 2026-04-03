۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۲۱

۵۸ عملیات حزب‎‌الله علیه مواضع رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته

حزب‌الله لبنان از انجام ۵۸ عملیات علیه مواضع و اهداف رژیم صهیونیستی در بیست و چهار ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵۸ عملیات مختلف علیه مواضع و اهداف رژیم صهیونیستی انجام داده است.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد که در جریان این سلسله حملات ، ۴۱ عملیات موشکی،۴ عملیات با موشک های هدایت شونده، ۹ عملیات با آتش توپخانه، ۴ عملیات با پهپاد و علیه مواضع رژیم صهیونیستی انجام داده است.

در این سلسله عملیات سه پایگاه نظامی، ۲۱ شهرک، ۶ سایت مرزی در مرز لبنان و فلسطین و پایگاه تازه تأسیس هدف قرار گرفته و ۲۷ عملیات نیز برای مقابله با عملیات پیشروی نیروهای نظامی اسرائیل انجام شد.

همچنین براساس این بیانیه، ۱۸ مرکز استحکامات رژیم اسرائیل، ۵ واحد شهرک سازی، ۲ دستگاه تانک مرکاوا و ۱ دستگاه بولدوزر رژیم صهیونیستی منهدم شد.

