به گزارش خبرگزاری مهر، حزبالله لبنان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵۸ عملیات مختلف علیه مواضع و اهداف رژیم صهیونیستی انجام داده است.
حزبالله همچنین اعلام کرد که در جریان این سلسله حملات ، ۴۱ عملیات موشکی،۴ عملیات با موشک های هدایت شونده، ۹ عملیات با آتش توپخانه، ۴ عملیات با پهپاد و علیه مواضع رژیم صهیونیستی انجام داده است.
در این سلسله عملیات سه پایگاه نظامی، ۲۱ شهرک، ۶ سایت مرزی در مرز لبنان و فلسطین و پایگاه تازه تأسیس هدف قرار گرفته و ۲۷ عملیات نیز برای مقابله با عملیات پیشروی نیروهای نظامی اسرائیل انجام شد.
همچنین براساس این بیانیه، ۱۸ مرکز استحکامات رژیم اسرائیل، ۵ واحد شهرک سازی، ۲ دستگاه تانک مرکاوا و ۱ دستگاه بولدوزر رژیم صهیونیستی منهدم شد.
